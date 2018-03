SU-lån nu kan gøre det sværere at købe bolig senere

Produktet er bygget op med en forrentning på fire procent under studietiden. Herefter følger den diskontoen plus et tillæg på maks. én procent. I skrivende stund er diskontoen på nul procent.

Her er fire gode råd om SU-lån fra Brian Stjernholm. Han er direktør hos den uafhængige konsulentvirksomhed Uvildige.dk og har før det været konsulent hos Danske Bank og undervist i Finanssektorens uddannelsessektor.

1. Se, hvad prisen er, inden du ­gældsætter dig

»Nu er SU-lånet lidt specielt, fordi du ikke betaler af, når du låner, så her har du ikke det likviditetsmæssige pres fra en ydelse. Ser vi på traditionelle forbrugslån, hvor renten ofte er høj, skal man overveje, om behovet, som lånet skal dække, kan udsættes. Det kan du måske ikke med en computer til studiestart, men vi ser rigtigt mange med lån til dyre jakker og den slags blandt unge i dag,« siger Brian Stjernholm.

2. Sæt penge til side fra begyndelsen

»Næsten uanset, hvor små indtægterne er, så begynd at sætte en lille andel til side, så du vænner dig til at spare op. Forsøg at sætte dit samlede udgiftsniveau fem-ti procent under dit indtægtsniveau. Selv om du ikke har alverden, så se, om du kan indrette din økonomi, så der alligevel er lidt at spare op af,« lyder rådet fra Brian Stjernholm.

3. Kend din økonomi

»Selv om det virker simpelt, bør du sørge for at lave et budget og følge en smule med i, om det holder. Så vænner du dig til det, inden økonomien bliver mere kompleks og måske lidt sværere at overskue. Samtidig kan det være lettere at argumentere i banken, når du for eksempel skal ud at låne til et hus eller en lejlighed, hvis du har et godt indblik i din økonom,« siger Brian Stjernholm.

4. Se om du kan få hjælp af familien til den »dyre gæld«, hvis du skal investere.

»Ved boligkøb kan du få op til 80 procent af købesummen i realkreditlån med relativt lave renter. De resterende 20 procent kan optages gennem banklån til en betydeligt højere rente. Vi ser en del forældre, der har indestående, som de stort set ikke får nogen rente af, og børn som skal ud at låne. Det kan måske betale sig at lave en aftale inde for familien,« fastslår Brian Stjernholm.