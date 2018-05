Storbykapløb: Her er hver tredje lejlighed solgt på under to uger

Der bliver solgt lejligheder i Danmarks største byer - og det tager ikke nødvendigvis særlig lang tid for sælgerne at komme af med deres etage-kvadratmeter.

Ser man på Danmarks fem største kommuner; København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg er det nemlig mellem hver tredje og tæt på hver femte af årets lejlighedssalg, der er gået igennem på under to uger.

I den senere tid har toppen af markedet været særligt præget af det brandvarme københavnske pastorat, men det er dog ikke her, at de fleste af årets ejerlejlighedssalg er gået igennem med lynets hast.

22 procent af årets hidtil solgte ejerlejligheder i København er gået igennem på mellem 1 og 14 dage, mens det dog er hele 34 procent i Aalborg Kommune, der har haft samme fart på. Det viser tal fra Boliga.

Lige efter Aalborg kommer Odense, hvor køberne i 29 procent af handlerne har meldt sig inden for lejlighedens første 14 dage på boligmarkedet, og dernæst altså København efterfulgt af Esbjerg og Aarhus med en procentfordeling på henholdsvis 20 og 19 procent.

»Selv om der er færre lynsalg i både København og Aarhus end i Aalborg og Odense, så betyder det ikke, at ejerlejlighedsmarkedet i København og Aarhus er ved at gå i stå. Det tager stadig kort tid at sælge en bolig i begge metropoler, og afslagene er forholdsvis små,« siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker hos Nordea.

»Der er derfor snarere tale om, at det går ualmindeligt stærkt i Aalborg og Odense, end at det går langsomt i København og Aarhus. Og sammenlignet med det resterende land har alle landets storbyer stadig fuld fart på.«

Hurtig handel til højere pris

I Aalborg, Odense og Esbjerg er der ikke de helt store forskelle på de priser, som de lynsolgte ejerlejligheder går for, og de kvadratmeterpriser markedet i det hele taget trækker.

Men i København og i Aarhus har sælgerne i de hurtige handler fået lidt mere for deres kvadratmeter, end de to kommuners ejerlejligheder ellers gennemsnitligt er handlet for.

»Almindeligvis er det sværere at forhandle om prisen, hvis der er tale om en bolig, der lige er kommet til salg. For selv om sælger gerne vil lukke handlen hurtigst mulig, vil sælger også gerne have den højest mulige pris, og derfor kan købere i lynhandler være nødsaget til at byde forholdsvist tæt på udbudsprisen. I modsat fald kan sælger være fristet til, at prøve markedet lidt mere af, inden handlen lukkes,« siger Lise Nytoft Bergmann til Boliga.

I Københavns Kommune har ejerlejlighederne i år skiftet hænder for gennemsnitlige kvadratmeterpriser på 39.652 kroner, mens de lynsolgte lejligheder alene er solgt for 40.909 kroner pr. kvadratmeter.

Hvilket altså svarer til, at en gennemsnitlig lynsolgt lejlighed på 80 kvadratmeter er gået godt 100.000 kroner dyrere end gennemsnittet i kommunen. Mens en tilsvarende lynsolgt ejerlejligheder i Aarhus i gennemsnit er gået knap 144.000 kroner dyrere.

Så mange ejerlejligheder er solgt på under 14 dage i Danmarks største byer.