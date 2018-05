Solgt over prisen: Her må køberne punge ekstra ud for boligerne

Det kan tage måneder - for de særligt kræsne sågar år - før man finder den bolig, der både får en til at drømme om et liv i alle rummene. Og som samtidig kan leve op til de økonomiske retningslinjer, som banken har udstukket.

Men hvad så, når der også er en modstander i kampen om boligen? En anden part, der også har sin radar indstillet på det, der var din bolig.

For mange er løsningen muligvis at give et bud, der er højere end det, som boligen er sat til salg for.

For fra oktober til april har 7,8 procent af lejlighedskøberne givet mere end den boligernes første udbudspris - mens det er 3,9 procent af hus- og rækkehuskøberne. Det viser en opgørelse fra boligsiden Boliga*.

Kan økonomien bære

Men inden man giver sig i kast med at gå over den pris, som mægler har lovet sælger, så skal man holde hovedet koldt, så man ikke bliver grebet af den samme stemning, der kan få en til at købe ekstra mange skamler med hjem fra et godt lagersalg.

Derfor er det vigtigt at huske på, hvad ens maksimalpris er, før man går ind i en budrunde:

»Jo flere der byder, og jo mere hypet stemningen er, desto større chance er der for at foretage et vildt overbud. Så vær realistisk, og byd ikke mere, end hvad økonomien kan bære,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom hos BRF Kredit.

Overbuds-byerne

Det er i Rødovre Kommune, at flest købere ifølge Boliga er gået over udbudsprisen, når de har skullet købe hus - det er sket i 13 procent af handlerne. Og det er de sjællandske kommuner, der har den højeste andel. Vestegnskommunen bliver nemlig efterfulgt af blandt andet Fredensborg, Ringsted og Albertslund Kommune.

Også på lejlighedsmarkedet er det den københavnske vestegn, der formår at få køberne til lommerne.

Her er der flest salg med et overbud i Glostrup Kommune, hvor 1 ud af 5 handler er endt med et overbud. I Hørsholm Kommune har der været overbud i 16 procent af handlerne.

Her kan du se, hvor mange villaer og rækkehuse der bliver solgt over prisen: https://www.boliga.dk/statistik/2018-05-01/659/saa-mange-boliger-bliver-solgt-over-prisen

Her kan du se, hvor mange lejligheder der bliver solgt over prisen: https://www.boliga.dk/statistik/2018-05-01/660/saa-mange-boliger-bliver-solgt-over-prisen

*Boliga har opgjort, hvor stor en andel af de solgte henholdsvis ejerlejligheder og villa/rækkehuse der er blevet solgt over først kendte udbudspris. Tallene er trukket i perioden oktober til april i 2016 - 2017 samt 2017 - 2018. Der skal have været minimum 20 salg i de enkelte områder, før der er beregnet en andel.