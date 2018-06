Sofie Linde og Joakim Ingversen sætter deres unikke lejlighed til salg

TV, instagram eller dit favoritmedie.

Det er svært at åbne sin smartphone eller tænde for fredagsunderholdningen uden at støde på dansk tv's powerpar og de relativt nybagte forældre: Sofie og Joakim Linde Ingversen.

Og nu er parret rykket ind på endnu en platform: boligmarkedet. Parret har nemlig sat deres store lejlighed i københavnerbydelen Østerbro til salg, skriver Boliga Kendte.

163 kvadratmeter bolig får man at boltre sig på, og så er det nogle ret unikke af slagsen. Parret har nemlig gennemrenoveret deres lejlighed, så den nye køber blandt andet vil kunne placere sit stel og sine gryder i et snedkerkøkken.

Men alt godt her i livet har en pris, og det gælder også for Sofie og Joakim Linde Ingversens måske snart tidligere bopæl. Lejligheden er nemlig sat til salg for 6.798.000 kr.

TV-værternes herskabslejlighed

Det er dog ikke alt i lejligheden, der er nyt.

Der er nemlig bevaret herskabelige detaljer som en kamin i en af de tre stuer - eller som det lyder i salgsopstillingen hos Lokalbolig Østerbro, der har lejligheden til salg: "Her møder nyt og gammelt med andre ord hinanden i et velfungerende samspil."

Sofie Linde er nok for mange særligt kendt for fredag efter fredag at styre slagets gang, når tv-showet X factor ruller over skærmen.

Ægtemanden Joakim Ingversen er også tv-vært, og han var blandt andet vikar for Sofie Linde, da hun netop havde født parrets første barn. Han har derudover været vært på programmet Bingo Banko, og så har han vundet Vild med Dans tilbage i 2012.

