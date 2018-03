Skal du se på sommerhus i påsken? Her er priserne steget mest

Højtiden handler nemlig ikke kun handlet om porsesnaps, forårs-lam og sildemadder – det er også nu, at startskuddet til sommerhusmarkedet lyder.

Har man brugt vinteren på at drømme om sit helt eget feriefristed, så kan det komme til at koste mere, end hvis drømmen var spiret sidste år.

I flere af landets sommerhusområder forventer sælgerne nemlig mere for sommerhuset i år, end de gjorde, da kalenderen sagde år 2017. Det viser en opgørelse af udbudskvadratmeterpriserne fra den uafhængige boligside Boliga.*

Størst har stigningen i procent været i Dronningmølle - nabobyen til sommmerhus-evergreen-området Hornbæk. Hele 28 procent højere er udbudspriserne i år. Altså forlanger sælgerne nu 29.923 kroner kvadratmeteren mod 23.313 kroner sidste år.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Her er de fem byer med størst stigninger i udbudskvadratmeterprisen Dronningmølle: 28%

Skagen: 23%

Strøby: 23%

Ølsted: 23%

Nykøbing Sj.: 22%

Hvad er dit behov?

Næsthøjeste stigning finder men i toppen af landet. I Skagen er udbudspriserne nemlig 23 procent højere, mens sommerhusene i sjællandske Rørvig til gengæld koster 13 procent mindre pr. kvadratmeter end sidste år.

Men som altid på boligmarkedet skal man huske at granske sin sjæl inden et - måske - millionkøb:

»Man skal gøre op med sig selv, om det er et hus, man kun vil bruge i ferierne, eller om man også vil benytte det i weekenderne. De fleste sommerhuskøbere erhverver en fritidsbolig inden for en times afstand fra hjemmet, så man skal altid huske at tjekke afstanden i bil,« siger Boliga-direktør Frederik Rovsing.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Her er de fem byer med flest udbudte sommerhuse: Løkken: 380 sommerhuse til salg

Ebeltoft: 314 sommerhuse til salg

Hadsund: 259 sommerhuse til salg

Hals: 257 sommerhuse til salg

Væggerløse: 251 sommerhuse til salg

Er det Løkken, der er i perfekt afstand fra helårshjemmet har man dog gode valgmuligheder. Her er der nemlig udbudt flest sommerhuse til salg - 380 styk for at være præcis. Mens der i blandt andet Karise og Kvistgård kun er udbudt et enkelt.

Her kan du se de udbudte sommerhuse.

* Boliga har opgjort udbudskvadratmeterprisen per 23. marts 2018 og 2017 for sommerhuse i alle landets postdistrikter med flere end 20 udbudte boliger.