Sælgerne har dollartegn i øjnene: Så meget forventer de for et hus i din by

Udbudspriserne - altså hvor meget sælgerne sætter huset til salg for - har nemlig taget endnu en nøk op fra sidste år. På landsplan var et hus den 1. maj sat til salg for 15.019 kroner, mens det sidste år var 13.916 kroner.

Nu kommer sommeren, og det kan måske få længslen efter egen have til at stige.

Slut med at pakke unger og udstyr ned fra femte. Slut med at roen på altanen bliver forstyrret af naboens cigaretrøg. Slut med at dele park med tusindvis af andre mennesker og hunde.

Men har man fået smag for et hus, så skal man også have en større pengepung med, end de købere, der var på jagt efter egen matrikel sidste år, det skriver Boliga.dk.

Udbudspriserne - altså hvor meget sælgerne sætter huset til salg for - har nemlig taget endnu en nøk op fra sidste år. På landsplan var et hus den 1. maj sat til salg for 15.019 kroner, mens det sidste år var 13.916 kroner.

Dermed vil en helt hus på 140 kvadratmeter været steget i pris med lige over 150.000 kroner.

Store geografiske forskelle

Men hvor mange penge man skal have med - eller låne sig til - kommer også an på, hvor i landet man er på husjagt.

Det er nemlig langt dyrere at købe hus i hovedstaden. Her er et hus ifølge Boliga i snit udbudt til salg for 30.563 kroner - mens det i landets næstdyreste område Midtjylland er udbudt til salg for 13.343 kroner.

Det er da også selve Aarhus C, der er det dyreste postnummer uden for København og Nordsjælland. Her forlanger sælgerne 50.517 kroner for deres villa.

Klassiske rigmandskvarterer

Landets syv dyreste postnumre ligger nemlig alle i eller nord for København. Mest forlanger sælgerne for husene i København K - 64.655 kroner lyder snittet pr. kvadratmeter på - mens husene i København SV er sat til salg for en kvadratmeterpris på 63.949 kroner i snit.

De penge vil man kunne købe en del kvadratmeter for i landets billigste byer.

I Søllested på Lolland er husene blot udbudt til salg for 4.409 kroner pr. kvadratmeter, mens de i Bylderup-Bov i Sønderjylland er sat til salg for 4.416 kroner kvadratmeteren.

Her kan du se, hvor meget et hus var udbudt til i din by.

* Boliga har opgjort de gennemsnitlige udbudspriser på villa/rækkehuse per 1. maj fra 2009-2018. Der er kun lavet beregninger, når der har været minimum 20 udbudte boliger i de enkelte postdistrikter.