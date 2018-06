Så meget koster et sommerhus i dit favoritområde

Men vælger du det sidste, så kommer du nok også til lommerne. For Aarhus Kommune er den dyreste i landet at købe sommerhus i, og den slår dermed de ellers så velbeskrevne nordsjællandske feriekommuner, når det handler om prisen.

I Aarhus Kommune, hvor man blandt andet finder ferieområdet Skæring Strand, kostede en kvadratmeter sommerhus i årets første måneder nemlig 32.172 kroner, viser en opgørelse fra boligsiden Boliga.*

- Vi hører meget om de dyre sommerhuse i Nordsjælland, men der ligger også relativt dyre områder andre steder i Danmark. Nord for Aarhus ligger eksempelvis Egå, hvor mange sommerhuse koster betydeligt mere end landsgennemsnittet, og netop det område er årsagen til, at gennemsnitsprisen for en kvadratmeter i Aarhus-området skubbes op til landets højeste, siger Mira Lie Nielsen, chefanalytiker hos Nykredit.

Når det kommer til landets næstdyreste sommerhuskommuner, så er det da også de gamle travere i Nordsjælland, der erobrer de to sidste podiepladser. Her finder man nemlig Helsingør og Gribskov Kommune, som man finder klassiske liebhaverferiebyer i:

- I postnumre som Hornbæk, Tisvildeleje og Gilleleje er det ikke unormalt at se kvadratmeterpriser fra 50.000 og helt op over 100.000 kr. At gennemsnittet for de to kommuner alligevel lander lavere end i Aarhus skyldes, at de meget store og relativt billige postnumre Tikøb, Græsted og Dronningmølle også ligger i de kommuner, og det gør så gennemsnitskvadratmeterprisen lavere end i Aarhus, siger Mira Lie Nielsen.

Billigste sommerhuse

Det er dog ikke i alle kommuner, man skal op i de femcifrede beløb for at kunne købe sig en kvadratmeter sommerhus.

Landets billigste fritidsboliger får man ifølge Boliga i Lolland Kommune, hvor det koster 8.832 kroner per kvadratmeter. Det svarer til, at et sommerhus på 70 kvadratmeter her står til lige knap 620.000 kroner - mens et i samme størrelse i Aarhus Kommune ville koste lige over 2.250.000 kroner.

De næstbilligste sommerhuskvadratmeter får man i Vesthimmerlands Kommune. Her lød prisen i årets første måneder på 9.388 kroner.

Her kan du se, hvor meget sommerhusene kostede i din favoritby,

*Boliga har opgjort salgskvadratmeterpriserne på fritidshuse. Beregningerne er lavet på baggrund af de tinglyste salg i perioden 1. januar til 20. juni 2018. Der er kun medtaget kommuner med minimum 20 salg, der også kan matches op med en annonce på Boliga.