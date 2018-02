Så meget koster en god udsigt fra boligen

En skolegård? Grønne fællesområder? Eller måske naboens stue?

Når man leder efter et nyt hjem, ser man ikke kun se indad. Uanset om det er småsprossede binderuder eller panoramavinduer, man ser ud af, så er det for de fleste et plus, hvis der er noget kønnere at se på end genboens behandlings-hungrende gavl.

Men det koster, hvis man vil se på noget flot. Optræder ordet »udsigt« i en boligs salgsannonce, så er boligen gennemsnitligt set dyrere, end dem, der ikke har ordet med. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden Boliga.*

Mens et hus uden udsigt i slutningen af januar kostede 15.167 kroner kvadratmeteren - eller 2.123.380 for et standardhus på 140 kvadratmeter - så stod et tilsvarende med udsigt i 2.466.660 kroner eller 17.619 kroner per kvadratmeter.

Derfor er udsigt mere attraktivt

Og det er da ikke uden grund, at et hus koster mere, hvis der er udsigt, lyder det fra eksperterne i at forfatte salgsopstillinger, ejendomsmæglerne:

»Når der står »udsigt« i en boligannonce, er det typisk for at fremhæve noget, der tilfører huset en særlig værdi. Udsigt til vand er det noget af det allermest eftertragtede blandt boligkøbere, men også udsigt til skov og natur rangerer højt. Det samme gør udsigt over nabolaget, byens tage, parken, området osv.,« siger Michael Dalsager, kommunikationskonsulent hos Home.

»En bolig med udsigt ligger typisk højt eller har frit udsyn - og er tit mere uforstyrret end gennemsnittet. Du kan kigge langt fra den - og det er noget, som appellerer til mange,« siger han til Boliga.

Forskellen på en bolig med og uden udsigt har da også en vis værdi i Københavns Omegn. Her er der 8.357 kroner i forskel på huse med og uden noget pænt udenfor vinduerne - mens der i Sydjylland eksempelvis er 4.007 kroner til forskel.

* Boliga har opgjort forskellen i udbudskvadratmeterpriserne for villaer og rækkehuse, der henholdsvis indeholder og ikke indeholder ordet »udsigt«.