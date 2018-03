Så meget forstadsidyl kan man få for sin storbybolig

Man er aldrig mere end et gadehjørne fra en flat white i en to-go-kop, en rullekebab eller en Dark'N'Stormy serveret af en halv-ugidelig studerende.

Men uanset hvad der skaber storbyens magi for en, så er det nok de færreste, der kaster deres kærlighed på livet i byen på grund af boligmarkedet. For de senere år er det blot blevet dyrere og dyrere.

Bytter man i stedet byens puls ud med roen i forstæderne, kan man med ro i sjælen pakke alle køkkenmaskiner og ekstra møbler fra loftsrummet uden at frygte klaustrofobiske tendenser: Der er nemlig budt op til pladsfest, når man rykker ind på den nye adresse.

Man får simpelthen langt mere bolig for pengene, hvis man rykker fra en af landets fire største byer og ud i deres opland, viser en opgørelse fra boligsiden Boliga.*

Farvel til Midtbyen

Forlader man således Aarhus Kommune for at rykke til Skanderborg, vil man kunne sælge sin 81 kvadratmeter store lejlighed for 2,5 million og for samme beløb købe 148 kvadratmeter hus i nabokommunen.

Mens man i Odense Kommune efter et salg af en lejlighed på 53 kvadratmeter vil stå med en million - der kan give en 121 kvadratmeter i Nordfyns Kommune. Priserne er nemlig 56 procent lavere i den kommune.

Men man kan også vælge, at man i stedet for pladsgevinst ved skiftet vil nyde godt af, at der kan komme mere luft i budgettet:

»Der er ingen tvivl om, at det er lejlighedspriserne i de større byer, der er steget mest, og at man får mere for pengene ved at skifte. Men man kan overveje, om man - i stedet for at veksle til flere kvadratmeter - hellere skal få et større råderum i budgettet. På den måde vil man eksempelvis kunne få råd til en bil,« siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea.

Der er dog et ryk, hvor man vil skulle gå ned i størrelse, når lejlighed skal skiftes til hus. Flytter man fra Københavns Kommune til Gentofte Kommune, så kommer man til at betale 26 procent mere for sine nye kvadratmeter.

*Tallene er baseret på de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser i 2017.

