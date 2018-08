Så langt rækker millionen, hvis du køber bolig i landets dyreste eller billigste kommuner

Der er kæmpestor forskel på, hvor langt én million kroner rækker, hvis man står på tærsklen til en ny boliginvestering.

Er den eneste kommune der dur Frederiksberg, køber den runde sum nemlig blot adgang til 17 hus-kvadratmeter, mens det samme beløb i Tønder Kommune køber plads nok til en hel familie. Her får man nemlig i gennemsnit 174 kvadratmeter for millionen.

De to kommuner er således de steder i landet, hvor det koster absolut mest og mindst at slå sig ned i egne boligkvadratmeter. Det viser de aktuelle udbudskvadratmeterpriser* ifølge boligsiden Boliga.

Prisforskel i Nordsjælland

Men det er ikke kun på tværs af landet, at der er stor forskel på, hvor langt et boligbudget på én million kroner rækker.

Kigger man til Nordsjælland, hvor landets dyreste adresser typisk handles, er besparelsen på at slå sig ned i eksempelvis Halsnæs fremfor Gentofte også til at føle på.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris, husene udbydes til, er nemlig godt 38.000 kroner højere i Gentofte end i nordkyst-kommunen Halsnæs, hvor man således kan høste 45 boligkvadratmeter mere for million-budgettet.

»De store forskelle i boligpriserne skyldes både økonomi og følelser. I Gentofte er kommuneskatten fx på 22,8 procent, mens den i Halsnæs ligger på 25,7 procent. Det kan godt mærkes, hvis man tjener mange penge, og det giver velhavere en præference for at slå sig ned i Gentofte,« siger chefanalytiker og boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nykredit til Boliga.

»Samtidigt er Gentofte væsentligt tættere på København end Halsnæs, og det kan reducere både transportomkostninger og pendlertid.«

Mest plads

Er det ikke én bestemt kommune, der trækker - men derimod udsigten til at få flest mulige kvadratmeter for sine kroner, så skal man kigge mod landets yderkommuner.

De steder i landet, hvor man får flest kvadratmeter for sine penge, er nemlig - foruden Tønder - Lolland, Lemvig, Ærø og Morsø.

I de fem kommuner når den gennemsnitlige kvadratmeterpris, som husene udbydes til salg for, ikke op over 7.000 kroner, og dermed er det altså mellem 149 og 174 kvadratmeter, man kan rykke ind på, hvis man lægger én million kroner.

Klik her for at se, hvor mange kvadratmeter man får for 1 million kroner i din kommune.

*Boliga har trukket de gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser på villaer og rækkehuse udbudt offentligt til salg d. 22. juni.