Så meget har en boligejer sparet på de lave renter i 2017

En gennemsnitlig dansk boligejer betalte sidste år 2.000 kroner om måneden i renter og bidrag per lånte million. Der er knap en femtedel mindre end for tre år siden, viser beregninger fra Finans Danmark.

De lave renter på realkreditlån har givet danske boligejere en klækkelig rentebesparelse i 2017. I gennemsnit betalte de 2.000 kroner om måneden i renter og bidrag per lånte million. Det er godt 470 kroner mindre end for tre år siden, viser beregninger, som Finans Danmark har foretaget på baggrund af netop offentliggjorte tal fra Danmarks Nationalbank.

Sammenlagt giver det en årlig besparelse på omkring 5.600 kroner. Og har man et lån på tre millioner, kan man gnide sig i hænderne over at slippe med 72.000 kroner i rentebetalinger i stedet for 88.920 kroner - altså 16.800 kroner mindre end i 2014.

»Renterne på danske realkreditlån har i 2017 været historisk lave, og det er en af årsagerne til, at boligejernes rentebetalinger ligger på et så lavt niveau. Desuden har boligejerne mulighed for at følge med renterne ned uanset låntype og rentebindingsperiode,« siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en kommentar til de nye tal.

Hun forklarer, at boligejere med fastforrentede lån har haft gode muligheder for at konvertere ned til en lavere rente, mens dem med rentetilpasningslån også har nydt godt af det ekstremt lave rentemiljø ved refinansieringer.

Og noget tyder på, at en del boligejere har valgt at spare penngene op i mursten frem for at trække spenderbukserne på. I hvert fald fremhæver Finans Danmark, at andelen af realkreditlån med afdrag er steget i 2017 og nu udgør over halvdelen af det samlede realkreditudlån til danske boligejere.

»Når danske boligejere betaler mindre i renter på deres realkreditlån, kan pengene bruges på anden måde. Over de seneste år har vi set en tendens til, at danske husholdninger i stigende grad foretrækker lån med afdrag. Udviklingen kan skyldes, at danske husholdninger med overskud i budgettet har udnyttet muligheden for at afdrage på deres realkreditlån,« siger Ane Arnth Jensen.

Rekord i afdrag

Faktisk blev 2017 året, hvor boligejerne sammenlagt har afdraget mest på deres gæld. I alt blev der afdraget 32,4 milliarder kroner, hvilket er 3,3 milliarder kroner mere end i 2016.

»Forklaringen på de høje afdrag skal findes i flere forhold. Dels giver lavere renter i sig selv anledning til at de boligejere der betaler afdrag, afdrager mere end de ville have gjort med en højere rente. Det er en matematisk konsekvens af annuitetsprincippet, hvis man har lån med variabel rente,« skriver afdelingsdirektør Mikkel Høegh fra BRF Kredit i en kommentar til de nye tal fra Nationalbanken.

Desuden oplever boligejere, der har konverteret ned i rente på deres fastforrentede lån, at en større del af ydelsen går til afdrag. Samtidig peger Mikkel Høegh på, at mange efter ti års afdragsfrihed er begyndt at afdrage.

Lave renter har sat gang i købelysten

Ifølge Thomas Hovgaard, relationschef i ejendomsmæglerkæden Nybolig, har de seneste års lave renteniveau også forstærket danskernes appetit på at købe bolig.

»Der er selvfølgelig mange faktorer, der påvirker efterspørgslen, men der er ingen tvivl om, at de lave renter og udsigten til at kunne banke gæld af hurtigt, har fået mange til at fremskynde drømmen om at blive boligejere de sidste par år,« skriver han i en pressemeddelelse.