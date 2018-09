Rækker din indtægt? Så meget koster Danmarks dyreste huse

50-60-70-80-90.

Det kan lyde som noget, man råber, mens man iført badetøj holder ungerne i hånden og prøver at lære dem ti-tabellen synkront med hop i poolen.

Sidder de små tabeller efterhånden godt nok fast, kan det være, at næste punkt på skemaet er at lære at sætte nogle flere nuller bagpå - helt nøjagtigt seks styks. For det er nemlig, hvad der skal til for at nå op i nærheden af de ejendomme, der for øjeblikket kan kalde sig Danmarks dyreste.

For 90 millioner kroner kan du således blive ejer af landets p.t. dyreste hus, mens der skal 85 tilsvarende til at få fingrene i det næstdyreste. Det skriver Boliga.dk.

Og selvom Københavns nordligste nabokommuner som regel tager disse titler hjem, må whiskybæltet for øjeblikket vige den absolutte topplads til fordel for Faaborg og Græsted.

Her er Danmarks dyreste huse

5. Vedbæk Strandvej 344, Vedbæk

593 kvadratmeter er, hvad du får, hvis du skriver under nederst på skødet til Danmarks for øjeblikket femte dyreste ejendom.

Villaen ligger direkte ud til Øresund med udsigt til Hven, og derudover byder ejendommen også på en hall, opholdstue, opvarmet swimmingpool og fitnessrum - foruden en atriumgård med fire springvand og en garage med plads til tre biler.

Huset koster 55 millioner kroner.

Se huset her her.

4. Nybrovej 395, Lyngby

Artiklen fortsætter under billedet Foto: Home Charlottenlund.

Samtidig med at du bliver ejer af Danmarks fjerdedyreste hus, bliver du også næsten-nabo til Statsministerens officielle embedsbolig i Lyngby lige nord for København.

Ejendommen her er 614 kvadratmeter stor og har blandt andet tre store opholdsstuer en-suite, pejsestue og et master bedroom med panoramaudsigt over søen og tilhørende påklædningsværelse.

Huset koster 68 millioner kroner.

Se mere her.

3. Vedbæk Strandvej 328, Vedbæk

Artiklen fortsætter under billedet Foto: Home Charlottenlund.

Danmarks tredjedyreste ejendom ramte oprindeligt markedet i 2014 med en pris på 120 millioner, hvilket gjorde adressen til en af de dyreste, der nogensinde har været udbudt til salg i landet. I dag er ejendommen gennemgribende renoveret og med en lidt mindre grund, der til gengæld også ligger ud til Øresund.

Huset har blandt andet en hall, køkken-alrum med 7,5 meter til loftet og med franske fløjdøre. Dertil kommer også en p-kælder med plads til lidt mere kun det strengt nødvendige. 14-16 biler kan der nemlig være.

Huset koster 75 millioner kroner.

Se mere her.

2. Haregabsvej 15A, Græsted

Artiklen fortsætter under billedet Foto: Ivan Eltoft Nielsen.

Haregabsgaard i Nordsjælland er Danmarks for øjeblikket næstdyreste ejendom, og er det her, du i fremtiden vil have dit navn stående på hoveddøren, er der noget, der taler særligt for, at du godt kan lide heste.

Landejendommen, der ligger lige nord for Esrum Sø, er nemlig forsynet med en firelænget staldbygning med glasoverdækket ridebane, 27 hestebokse, saddelrum, lounge - og så er der blandt andet også ti almindelige folde. For de tobenede er der derimod en hovedbygning på 720 kvadratmeter fra 2002 med blandt andet biograf og vinkælder.

Landejendommen koster 85 millioner kroner.

Se mere her.

1. Østergyden 3A, Faaborg

Artiklen fortsætter under billedet Foto: Lars Gundersen, Adam Schnack.

Der er langt til landets klassiske højdespringer-områder og naboerne i øvrigt - for Danmarks dyreste ejendom, Nakkebølle Gods, ligger på en grund, der er 2.478.148 kvadratmeter - eller hvad der svarer til 248 hektar - stor.

Ifølge Boligas oplysninger fordeler beboelsesbygningerne sig på 1.124 kvadratmeter, og dertil kommer så gæsteboliger, lader, stald, garage og blandt andet også et jagthus.

Godset ligger i første række til Nakkebølle Fjord ved det sydfynske øhav.

Landejendommen koster 90 millioner kroner.

Se mere her.