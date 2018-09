Rabatterne falder: Her gives der størst nedslag på sommerhusene

Et for lavt bud kan give en kontant afvisning. Omvendt skal man jo heller ikke give mere end højest nødvendigt.

Har man planer om at byde på et sommerhus, kan det være svært at finde ud af, hvor langt ned man kan tillade sig at gå, når det første bud sendes afsted. Og noget tyder på, at sælgerne nu er sværere at få til at give sig end tidligere.

De procentvise afslag er nemlig ifølge en opgørelse fra Boliga faldet.* Så mens sommerhuskøberne i første halvår 2016 kunne pressen prisen 7,5 procent ned i forhold til den sidstkendte udbudspris, så var det for samme periode i år faldet til seks procent.

Og rabatterne er heller ikke rykket hen til den tid, hvor sommerhuset er til salg. De procentvise nedslag i udbudsperioden er nemlig også faldet, så fritidsboligerne er gået fra i gennemsnit at bliver justeret med 6,7 procent forrige år til 3,7 procent i år.

Lille land, stor forskel

Sommerhusmarkedet er dog - som resten af boligmarkedet - en noget opdelt affære.

Der er nemlig store forskelle på, hvor meget man kan få i rabat på feriedrømmen - alt efter hvor i landet man er på jagt, og hvilken by man drømmer om at købe sine ærter, magasiner og grillkul i.

Samtidig skal man som køber være bevidst om, hvordan man griber forhandlinger an:

»Det er ikke nødvendigvis svært at finde frem til den pris, som man som boligkøber ønsker at betale for en given bolig og så afgive buddet. Det, der er svært, er at ende med en handel, hvor handelsprisen er den man satte sig for, at man ville give. Det kræver at man formår, at skabe et positivt forhandlingsmiljø, at man kender forhandlingsteknikkerne på markedet og mæglernes tankegang. Og så kræver det enten held eller erfaring,« siger Lennart Christensen, administrerende direktør hos købersmægler.dk.

Sommerhuskøberne i sjællandske Fårevejle forhandlede procentvist prisen mest ned - lige knap ti procent fik de slået af prisen - mens afslaget er noget lavere i byer som Karrebæksminde, Hundested og bornholmske Nexø.

Så meget forhandlede sommerhuskøberne prisen ned.

Så meget satte sommerhussælgerne prisen ned.

* Boliga har opgjort den procentvise forskel på sidstkendte udbudspris og den endelige salgspris samt den procentvise forskel på først- og sidstkendte udbudspris. Dataen er baseret på de tingslyset salg i alm. fri handel i perioderne 1. halvår 2016, 2017 og 2018. Der er kun medtaget postdistrikter med minimum 20 salg.