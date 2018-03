Privatøkonom: Rentestigninger kan give turbulens på det københavnske ejerlejlighedsmarked

»«Der blev fremvist 2,3 procent færre huse og 1,5 procent færre lejligheder i februar i forhold til januar 2018, viser ejendomsmæglerkæden Homes fremvisningsindeks, der måler danskernes interesse for at købe bolig. Ifølge privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank er de stigende lange renter i februar en del af forklaringen.

»Det betyder, at det er blevet lidt dyrere at låne penge til bolig den seneste måned. Selvom renterne er steget, så er det værd at bemærke, at de fortsat er meget lave. Det koster således stort set det samme at tage et fastforrentet lån i februar 2018 som i februar 2017,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen i en kommentar til de nye tal fra Home.

Hun vurderer, at renterne fortsat er på et niveau, der sammen med det generelle opsving i dansk økonomi er med til at understøtte boligmarkedet.

»Når det er sagt, så har vi aldrig prøvet, at renterne skulle stige fra så lave niveauer, som vi står foran i den kommende tid. Det kan godt komme til at forårsage noget turbulens på dele af boligmarkedet. Men det er primært ejerlejlighedsmarked i København, hvor priserne er steget kraftigt gennem en længere periode, der kan være udsat her,« siger privatøkonomen.

Ifølge Homes seneste ejerlejlighedsprisindeks faldt priserne på ejerlejligheder i København 1,1 procent fra december til januar. Det skal dog ses i lyset af en prisstigning på 10,4 procent det seneste år, således at en gennemsnitlig københavnsk ejerlejlighed på 85 kvadratmeter nu koster omkring 3.430.000 kroner. Det er 22,6 procent mere end i september 2006, hvor priserne nåede det højeste niveau inden krisen.

Artiklen fortsætter under billedet

Træd varsomt på det københavnske boligmarked

Louise Aggerstrøm Hansen har en klar anbefaling til potentielle købere på udkig i København.

»Hvis man står over for at skulle ind på den del af boligmarkedet, så kan det være klogt at være lidt ekstra varsom og ikke at sætte sig alt for stramt i det,« siger hun.

Trods faldet i antallet af fremvisninger fra januar til februar understreger hun, at der stadig er stor interesse for at se på boliger. Over det seneste år er antallet af husfremvisninger steget med 9,8 procent, mens fremvisninger af ejerlejligheder er steget med 1,2 procent.

»De mange fremvisninger indikerer, at mange boliger også vil skifte ejer i den kommende tid, og at boligpriserne kan fortsætte op i år – om end i et mere moderat tempo end vi har været vant til de seneste år. Ingredienserne til fortsat fremgang på boligmarkedet er til stede, selvom der er tegn på, at det vil gå langsommere,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Homes fremvisningsindeks for huse og ejerlejligheder kan være en strømpil for udviklingen i handelsaktiviteten, da der typisk er et par måneders forsinkelse, fra folk begynder deres boligjagt til de køber.

»Udviklingen i antallet af fremviste lejligheder har dog været noget afkoblet fra udviklingen i antallet af faktiske handler gennem nogen tid. Der går færre fremvisninger på et salg. En udvikling der formentlig skal ses i lyset af, hvor hurtigt det går på ejerlejlighedsmarkedet for tiden,« skriver Home, som er et datterselskab ejet af Danske Bank-koncernens realkreditselskab, Realkredit Danmark.