Prisnedslag: Stor rabat på huse med dårlige energimærker

Det er ikke kun de små, nye børnehaveklasser, der skal til at lære at holde styr på A, B, C, D og alle de andre medlemmer af alfabetet. For de boligsøgende er bogstaverne nemlig heller ikke helt ligegyldige.

Og det er ikke bare ved første øjekast på boligmarkedets salgspriser, at forskellene viser sig med en helt op til dobbelt så høj gennemsnitlig kvadratmeterpris for et energivenligt A-hus end for G-husene, der ofte kræver en del energioptimering. Når hus-forelskelsen er ved at realisere sig, er der nemlig endnu flere penge at spare på de dårligst energi-mærkede huse.

Nye tal fra boligsiden Boliga.dk viser, at de boligkøbere, der i år har slået til på en villa eller et rækkehus i energiklasse F eller G, i gennemsnit har fået deres nye kvadratmeter mellem 10,9 og 14,3 procent under den pris, ejendommen ramte markedet med.

Boligkøberne i de flotte energiklasser A og B har derimod ikke fået helt så meget rabat på deres køb. I år er der nemlig blot givet et prisnedslag på 4,6 og 4,2 procent på A- og B-husene, der typisk også er noget nyere end de dårligere energimærkede ejendomme.

- Energimærket viser, hvad der kan gøres for at gøre huset mere energivenligt. Et G vil selvfølgelig betyde, at der skal laves en del - men det behøver ikke være meget store og dyre projekter, siger Daniel Perell, der er ansvarlig for tilstandsrapporter og energimærker hos Boliga Tilstandsrapport.

- Det vil typisk være ting som isolering, døre og vinduer, der kan optimeres. Har huset eksempelvis hulmure, eller er det loftet, der skal isoleres, kan man lave disse forbedringer ganske let og uden at det koster flere millioner.

Også længere salgstider

Er man ude for at investere sin opsparing plus det løse i fast ejendom, kan det være nødvendigt at have lidt tid til at mærke efter den berømte mavefornemmelse og måske lige få gennemgået tallene igen.

Og også når det kommer til netop salgstiden, er forskellen på A- og G-husene ganske betragtelig.

De huse, der i år er solgt med et energimærke A på salgsopstillingen, har nemlig i gennemsnit været lige knap tre måneder hurtigere om at finde nye ejere end de tilsvarende i energiklasse G.

I 2018 har det således taget 147 dage - knap fem måneder - at sælge A-husene. Og næsten otte at få solgt et hus med energimærket G.

Se hvor stor forskellen på husenes energimærker er her.