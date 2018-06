På lejlighedsjagt? Så stor er forskellen på Danmarks dyreste og billigste lejligheder

Når der skal en ny adresse på sygesikringskortet, er beliggenheden ikke helt ligegyldig for de fleste. Og det er det helt afgørende aspekt - der kan bestemme om det bliver en ét-værelses i centrum, eller alt hvad hjertet kan begære på landet - prisen - ofte heller ikke.

Og selvom det sjældent er et spørgsmål om, hvorvidt den nye hjemkommune skal hedde Vesthimmerlands eller Frederiksberg, der for øjeblikket udgør landets billigste og dyreste sted at investere i en ejerlejlighed, så er det ikke bare fra top til bund, der kan være penge at spare.

I Vesthimmerlands Kommune er lejlighederne i gennemsnit blevet solgt for 5.963 kroner pr. kvadratmeter i årets første kvartal. Og dermed er der altså også ganske mange penge at spare, hvis man slår sig ned her i forhold til, hvis man snupper en lejlighed hos kommune-naboerne i Aalborg.

I den nordjyske storby har der nemlig - ligesom i landets øvrige metropoler - været godt gang i markedet de senere år. Og i dag lyder den gennemsnitlige pris, som lejlighederne er solgt for, således på 20.827 kroner pr. kvadratmeter. Det viser tal fra Boliga.

Men de høje priser i storbyerne kan få markedet til at bremse op:

»Efter en årrække med høj fart på priserne på ejerlejlighederne i de største byer, venter vi en noget lavere stigning for i år og de kommende år,« siger Mira Lie Nielsen, der er bolig- og formueøkonom i Nykredit til Boliga.

»Selvom priserne i eksempelvis Aarhus og Aalborg er henholdsvis 25 og 50 procent lavere end i København, så har de i dag nået et niveau, hvor færre boligkøbere kan og vil være med.«

Et billigere alternativ til Aarhus

I Aarhus, der for øjeblikket er blandt landets ti dyreste kommuner at købe ejerlejlighed i, er der også penge at spare, hvis man rykker ud til en af nabokommunerne.

Indenfor kommunegrænserne er ejerlejlighederne nemlig solgt for lige knap 31.000 kroner pr. kvadratmeter.

Men i Skanderborg er lejlighederne solgt for gennemsnitlige kvadratmeterpriser på godt 16.200 kroner, mens de i Odder og Favrskov Kommune er gået for henholdsvis 12.646 og 19.000 kroner pr. kvadratmeter.

Frederiksberg for 44.000 kr.

I hovedstadsområdet er distancen, man skal flytte sig for at komme til lavere gennemsnitlige kvadratmeterpriser, ikke nødvendigvis lig med et farvel til storbycharme, døgnåbne supermarkeder og americanoer på hvert et gadehjørne.

For mens ejerlejlighederne i Frederiksberg Kommune i årets første kvartal i gennemsnit er gået for 44.220 kroner pr. kvadratmeter, er de tilsvarende i Københavns Kommune solgt for 39.762 kr. pr. kvadratmeter.

Hvilket altså svarer til, at en lejlighed på 80 gennemsnitlige kvadratmeter er godt 355.000 kroner billigere i selve København end på Frederiksberg.