Ottecifret: Cecilie Hother og Thomas Honore har sat millionvillaen til salg

Hun har guidet os gennem vejrprognose efter vejrprognose, vist os hvordan en tango trædes an og taget os med ud under åben himmel.

Og nu er tiden kommet til, at noget helt andet skal vises frem.

TV-vært og iværksætter Cecilie Hothers og gemalen Thomas Gregers Honorés kæmpestore hjem i den mondæne københavnerforstad Lyngby er nemlig netop blevet sat til salg. Og ønsker man at rykke ind her, kommer det nok til at kræve en fremvisning eller to. Prisen lyder nemlig på 12,5 millioner kroner. Det skriver Boliga.

Den hvide palævilla er til salg hos ejendomsmæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen, og i salgsbeskrivelsen kalder de den 340 kvadratmeter store villa for »kvarterets mest markante ejendom«.

Huset byder således både på køkken-alrum, en sydvendt stue med karnap og original stuk, mens der i kælderen er grovkøkken, stort badeværelse, vinrum og blandt andet også plads til teenageren eller måske en au pair.

Artiklen fortsætter under billedet Cecilie Hother og Thomas Honores million-villa. Foto : Ivan Eltoft Nielsen

Fremtid som nybygger

Det er drømmen om selv at sætte alle stregerne til fremtidens hjem, der har fået Hother og Honoré til at udbyde den store Lyngby-villa, som Thomas Honoré ifølge tinglysningen har ejet siden 00erne, til salg.

Ifølge ugebladet Tæt På har parret nemlig købt deres drømmegrund, hvorpå de skal bygge deres nye hjem. En beslutning som Cecilie Hother på sin blog beskriver som noget, der vil komme til at ændre hendes liv for altid;

»Jeg er da også sikker på, at jeg nok skal have fordoblet min mængde af grå hår, inden processen er færdig,« skriver TV-værtinden, der blandt andet også erhverver sig som smykkedesigner i sin egen virksomhed.

Blandt landets høje priser

Udbudsprisen på villaen giver ifølge oplysninger fra Boliga.dk villaen en kvadratmeterpris nær 48.000 kroner. Det er kun en anelse mere, end den pris områdets øvrige huse udbydes til salg for.

Sidste år endte husene i Lyngby-Taarbæk kommune med at gå for gennemsnitlige kvadratmeterpriser på 38.640 kroner, hvilket gør kommunen til landets fjerdedyreste sted at være huskøber - kun overgået af Frederiksberg, nabokommunen Gentofte og København.

Se huset her.