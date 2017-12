Økonom: »Der er i hvert fald to ting, man tænker på, når man vil købe en bolig til sit barn«

Der er gode råd at hente for de forældre, der overvejer at købe en bolig til deres børn, i denne uges afsnit af »Dine Penge«.

De seneste fem år er der årligt blevet optaget mere end 60.000 unge på en videregående uddannelse, og en stor del af disse vordende akademikere er stødt på det stadigt mere vanskelige boligmarked i de danske storbyer. Én af løsningerne for nogle har været at ty til en hjælpende hånd fra far og mor i form af forældrekøb.

Og det er netop emnet i denne uges afsnit af Berlingske Business’ podcast “Dine Penge”. Her giver seniorøkonom Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk et par gode råd til både forældre og børn.

»Der er i hvert fald to ting, man tænker på, når man vil købe en bolig til sit barn,« siger han.

Hav luft efter køb

Det ene er, at man gerne vil give sit barn en god start på eksempelvis studielivet. Men man kan også gøre det, fordi man gerne vil tjene nogle penge på et senere tidspunkt. Sidstnævnte bør dog ikke være afgørende.

»Grundlæggende synes jeg, at man skal købe en bolig, hvis man har brug for den og har råd til den. Hvis man investerer for at spekulere i, at priserne går op, så er der nogen, som er heldige, men der er også rigtig mange, som har været uheldige. Man skal sørge for at have luft i økonomien til at kunne tåle et tab og se en eventuel gevinst som noget dejligt,« siger han.

Længere tidshorisont

Og som barn skal man i den her situation gøre sig det klart, at man ønsker at blive boende i den bolig i en god rum tid.

»For det er trods alt noget af en investering, forældrene sætter sig i. Køber man en ejendom, som man er nødt til at sælge igen hurtigt derefter, fordi man som barn ikke har lyst til at bo der alligevel, så er der tale om mange penge i rene handelsomkostninger.«

Morten Bruun Pedersen fortæller i afsnittet desuden om de skattemæssige overvejelser og en særlig regel, der kan give barnet en ekstra god start på boligmarkedet.

