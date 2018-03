Nye prisfald rammer boligmarkedet

De massive prisstigninger på boligmarkedet tog sig en puster i årets sidste måneder.

Fra november til december faldt priserne på ejerlejligheder med 0,5 procent og husene med 0,6 procent.

»Prisstigningstaksterne på boliger synes at være løjet af, hvilket bekræftes af, at priserne på enfamiliehuse nu er faldet tre måneder i træk, mens ejerlejlighedspriserne er faldet to måneder i træk,« skriver Danmarks Statistik, som netop har offentliggjort boligpristal for december.

Ser man på hele 2017, er priserne på huse faldet i fem ud af 12 måneder, mens det for ejerlejlighederne blev til tre måneder i minus. Mikkel Høegh, afdelingsdirektør i BRF Kredit, mener, at udviklingen med prisfald i primært årets sidste måneder især kan tilskrives to forhold.

»For det første er der en vis sæsonudvikling i særligt huspriserne, derfor skyldes en del af udviklingen vinterdvale. Det er rart for køberne at kunne se, hvad man rent faktisk køber, ligesom at en ligusterhæk er pænest når den er grøn. Sæsoneffekten er der muligvis også på lejligheder, om end den er knap så intuitiv,« skriver han i en kommentar til tallene.

For det andet peger han på de nye belåningsregler for husstande med høj gæld og lav friværdi, som blev vedtaget i oktober og trådte i kraft per første januar 2018.

»Debatten omkring dette og rationeringen af lån har raset i vintermånederne, hvorfor det ikke er unaturligt, at boligmarkedet er blevet påvirket. Reglerne er dog først blevet implementeret her fra årsskiftet, hvorfor det er for tidligt at konkludere alt for håndfast. Men alt andet lige vil den usikkerhed, som sådanne regler medfører, påvirke markedet. Og det antyder dagens tal da også,« lyder det fra Mikkel Høegh.

Samlet set ender året med en stigning på omkring syv procent på ejerlejligheder og fire procent på enfamiliehuse i forhold til 2016.

»Så selv om der har været lidt usikkerhed om retningen på prispilen her de sidste måneder af året, har det bestemt ikke været en dårlig forretning at have investeret i en ejerbolig,« tilføjer Mikkel Høegh.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, har set seks år tilbage i tiden og kan på den baggrund konstatere, at det for lejlighedernes vedkommende er den laveste prisfremgang siden 2012, hvor den seneste optur på boligmarkedet tog sin begyndelse.

»Det hidtil bedste år var i 2015, hvor lejlighedspriserne steg med ikke mindre end 12,3 procent, blandt andet som følge af et historisk stort rentefald i starten af året, hvor de korte renter for første gang nogensinde blev negative,« fortæller hun.

At prisstigningerne har mistet noget af farten, forklarer hun med, at priserne allerede er kommet op i et højt leje i mange af de store byer, hvorfor stadig flere boligkøbere når en økonomisk smertegrænse og må trække sig fra markedet.

»Samtidigt har rentefaldet været mindre i 2017 end i de foregående år, hvorfor boligejernes økonomi ikke har fået det helt samme sukkerdrys,« påpeger Lise Nytoft Bergmann.

Også Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, peger på sæsonudsving på en del af forklaringen på de faldende priser i primært årets sidste kvartal. Hun understreger dog, at der har været en vis tendens til en mere afdæmpet udvikling på boligmarkedet mod slutningen af 2017 end i starten af året, hvor det gik stærkere på boligmarkedet.

Trods det forventer man i Danske Bank, at huspriserne fortsat vil være moderat stigende som følge af stigende indkomster, stigende beskæftigelse og fortsat meget lav rente.

»På ejerlejlighedsmarkedet er det positivt at se, at vi nu har en mere moderat prisudvikling, efter tempoet kom meget højt op i første halvår. Der er stadig pæn interesse for at se på ejerlejligheder, så vi forventer, at priserne vil fortsætte op den kommende tid, og byder det mere afdæmpede tempo velkommen,« lyder det i en kommentar fra Louise Aggerstrøm Hansen.

Udover tal for prisudviklingen har Danmarks Statistik også offentliggjort tal for handelsaktiviteten. De viser, at der i 2017 blev solgt 11 procent flere huse og fire procent flere ejerlejligheder.

»Den højere omsættelighed for boliger er gode nyheder, der i høj grad vidner om, at boligopsvinget ikke længere kun er i de større byer. Selv om der er steder, hvor man stadigvæk kæmper med at vriste sig fri af finanskrisen, indikerer dagens tal, at det er blevet nemmere at sælge sin bolig, hvis man gerne vil flytte. Det gavner mobiliteten i vores økonomi og er med til at skabe en optimisme,« fremhæver Mikkel Høegh fra BRF Kredit.