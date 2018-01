Millionærknækket og indefrysningerne: Boligskattens konsekvenser

Både nuværende og kommende boligejere skal forberede sig på en række markante forandringer i deres beskatning. Det er en realitet som følge af den nye boligskatteaftale, der blev vedtaget sidste år, og det er omdrejningspunktet i denne uges episode af »Dine Penge«.

Her starter Lone Bøegh Henriksen, der er ejendomsmægler og ejer en stribe Home-butikker i København og omegn samt i Nordsjælland, med at tale om de offentlige ejendomsvurderinger.

»Vi har jo haft et skattestop, som har løbet i mange år. Det betyder også, at de offentlige ejendomsvurderinger, vi kender i dag, ofte er meget forskellige fra den markedsværdi, ejendommen har, hvis man skal sælge den,« siger hun.

En millionbuffer

Der sidder lige nu »en masse flittige mennesker« og vurderer al fast ejendom i Danmark. Alle boligejere får i 2019 udsendt en ny ejendomsvurdering, som meget gerne skulle være meget mere i tråd med markedsværdien.

Den nye ejendomsvurdering kommer til at være grundlaget for den nye model. Her er der desuden indbygget noget, der populært er blevet kaldt millionærknækket. Her er det værd at bemærke ét yderligere forhold, forklarer Lone Bøegh Henriksen.

»I den nye model har man lagt en 20 procent stor buffer ind. Knækket kommer til at ligge på 7,5 mio. kroner, hvor man ryger op i den dyrere takst. Men med bufferen betyder det i praksis, at en vurdering på 7,5 mio. kroner egentlig er en vurdering på seks mio. kroner,« forklarer hun.

Knækket for de få

For boliger, der er på den anden side af knækket, bliver skatten 1,4 procent, men kun på den del, der overstiger seks mio. kroner. Værdier op til knækket bliver beskattet med 0,55 procent. Danmarks Statistik foretog ifølge ejendomsmægleren senest i 2017 en måling af, hvor mange ejendomme, der lå på den dyre side af knækket.

»Der var knap 14.000 ejendomme i Danmark, som havde en reel værdi på 7,5 mio. kroner eller derover. Og de fleste af dem lå i spændet mellem 7,5 og ni mio. kroner, så det er en meget lille del af den samlede boligmasse i Danmark. De 5.000 ud af de 14.000 var placeret i Gentofte Kommune.«

Lone Bøegh Henriksen forklarer videre i episoden om indefrysningen af grundskyldsstigningerne, der er et andet væsentlig aspekt af ændringerne i boligskatten, ligesom podcasten også berører boligskattens indflydelse på prisdannelsen på ejendomsmarkedet i de kommende år.

