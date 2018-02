Mæglere: Disse storby-områder vil hitte i 2018

Også på vores eget boligmarkedet viser der sig nemlig fra tid til anden nye trends for, hvor vi søger hen, når der skal en ny adresse på sygesikringskortet.

Spørger man nogle af landets største mæglerkæder, tegner der sig ifølge Boliga allerede en stribe tendenser for, hvor boligkøberne trækker hen i år.

- Vores mæglere kan alle pege på områder, som for alvor har potentiale til at blive upcoming i år. De seneste år er der sket en spændende udvikling i store dele af landet, som ikke mindst er drevet af den lave rente, den stigende beskæftigelse og den sunde danske økonomi, siger Signe Poulsen, der er kommunikationsansvarlig hos mæglerkæden danbolig.

Provinsen kalder med lavere priser

Er man på boligjagt i eller omkring hovedstaden, skal man i den grad have set bort fra prislinien for ikke have opdaget, at kvadratmeterne tæt på København har nået et himmelhøjt niveau. Og netop derfor vurderer mæglerkæden Nybolig, at boligkøberne i år vil trække mod andre større byer.

- Folk ønsker stadig de tilbud, en by har, så det er ikke ude på landet, de slår sig ned. Det er de større provinsbyer, som oplever en øget efterspørgsel, siger Thomas Hovgaard, der er relationschef hos Nybolig.

-På Sjælland tror vi, at byer som fx Næstved, Stevns, Vordingborg, Holbæk, Sorø, Frederiksværk og Slagelse vil tiltrække flere ressourcestærke boligejere, end de allerede gør nu. Det er byer af en vis størrelse, som rummer en bykerne og alle de tilbud, som man også kan få i København, på nær selvfølgelig arbejdspladserne og de særlige kulturtilbud. Men folk er i højere grad indstillet på at transportere sig, hvis de kan få dobbelt så meget eller mere plads for de samme penge.

Boligkøbernes motorvej

Det er dog ikke kun priserne, som landets mæglere har lagt mærke til, påvirker købernes beliggenheds-beslutning. Flere mæglere fra Home peger på, at nye infrastrukturer rundt om i landet også har banet vejen for nye, interessante boligområder, skriver Boliga.

Og i den forbindelse bliver særligt den nye letbane på Aarhus-egnen fremhævet af flere mæglere.

- Der er potentiale for boligkøbere i de områder, som ligger tæt på letbanen, der sættes i drift i 2018, dvs. Lystrup, Hjortshøj og Skødstrup. Her forventer vi en opblomstring af boligmarkederne, siger Torben Rask, der er salgschef hos Home Egaa - Risskov.

Samme effekt forventer man at få syd for Aarhus i Odder, når Letbanen begynder at trille frem og tilbage.

- Aarhus er selvfølgelig lokomotivet i Østjylland, og det er her, priserne stiger først. Men det smitter senere hen af på os, når købere er på udkig efter billigere huse, hvor vi kan tilbyde rigtig god værdi for pengene. Og når letbanen snart kommer op at køre, vil det formentlig trække endnu flere til, siger Jesper Lund, der er daglig leder hos Home Odder.

Her kan du se landets billigste huse.