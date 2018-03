Lovændring vil gøre sælgere af andelsboliger ansvarlige i ti år

Sælgere af andelsboliger risikerer fremover at skulle hæfte i ti år for en fejl i prissætningen af boligen – også selv om fejlen er begået af de professionelle personer, der har fastsat prisen. Folketinget tager i dag fat på at behandle et lovforslag, der forlænger sælgeres erstatnings­ansvar for en overpris fra seks måneder til ti år uanset årsagen til overprisen.

Vedtager Folketinget lovforslaget i sin nuværende udformning, ses der helt bort fra, at en andelsboligejer, der sælger sin andelsbolig i god tro, også er en helt almindelig forbruger, der har krav på forbrugerbeskyttelse, mener mæglerfaglig konsulent i Home Pernille Breyen Drews der har speciale i andelsboliger,

Lovændringen er en del af en større lovpakke, som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fremsætter med det formål at gøre andels­boligsektoren mere robust.

Når den særlige forældelsesregel på seks måneder forsvinder, betyder det, at en andelsboligsælger i op til ti år efter salget kan blive mødt af et tilbagebetalingskrav fra køber, hvis foreningens revisor har foretaget en forkert beregning. Det fremgår af andelsboliglovensparagraf 16, at den køber, der har betalt for meget for sin andelsbolig i forhold til bestemmelserne om maksimalpriser, kan kræve overprisen betalte tilbage fra sælger. Reglen fortsætter i det nye lovforslag, men det tages ud, at kravet om tilbagebetaling skal fremsættes inden for seks måneder.

»Så længe man har så komplekse regler for fastsættelse af andelsværdien, skal andels­boligsælgeren også nyde en vis beskyttelse for de professionelles fejl,« siger Pernille Breyen Drews.

Husker kun to sager om sorte penge

Reglen om en seks måneders frist blev indført for at beskytte sælgeren af en andelsbolig, der sælger i tillid til den beregning af andelsværdien, som foreningens professionelle rådgivere har foretaget. Beregningen af en andels værdi er baseret på et kompliceret regelsæt, og derfor er det typisk professionelle rådgivere som eksempelvis revisorer, der foretager beregningen.

Modsat eksisterer muligheden for at kræve overpris tilbagebetalt for at dæmme op for fænomenet »sorte penge under bordet«, der betales uden om den officielle pris for eftertragtede andelsboliger.

»I langt de fleste overprissager, der behandles i retten, ses det dog, at overprisen skyldes at foreningens professionelle rådgivere har begået en fejl, når de har beregnet andelsværdien,« påpeger Homes andelsekspert.

Advokat Kristian Strandberg Dreyer fra advokatfirmaet Galst er specialist på området og fører i gennemsnit 20 til 30 sager om over­priser for både købere og sælgere ved domstolene.

»I de mange år jeg kan huske tilbage, kan jeg kun mindes to sager om penge under bordet. Samtlige andre sager har handlet om overpriskrav som følge af påståede for høje valuar­vurderinger, som andelsboligforeninger har indhentet hos valuarer, og som der bagefter sås tvivl om,« skriver han i en kommentar til lovforslaget.

Pernille Breyen Drews mener, at ændringen af loven ikke er begrundet hverken i den politiske aftale eller i lovforslaget. Den øvrige del af lovforslaget skal være med til at forbedre andelsboligforeningers drift, mens der om at fjerne den særlige forældelsesregel på seks måneder kun er anført, at overprissager, hvis forslaget vedtages, nu også er omfattet af de almindelige forældelsesregler, hvilket i praksis vil sige op til 10 år efter handlen.

Det var ikke muligt inden deadline at få en kommentar fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).