Køb med hjertet uden at miste forstanden: Sådan vælger du det rigtige hus

Der er mange behov og ønsker, man både skal jonglere med og rangere, når man kigger på hus. For hvad kan man undvære, hvad kan man ikke leve uden - og hvad har man egentlig råd til?

Skal man følge hjertets boblende fornemmelser eller hjernens rationelle tilgang? For hvad enten du lytter mest til fornuft eller følelse, er det grundlæggende råd klart:

»Tænk dig godt om, når du køber hus, for du køber en ramme for dit liv,« siger John Wulff, faglig chef og partner i Købersmægler.dk.

Boliga har bedt ham om de bedste fornufts- og følelsesråd, når man skal købe bolig.

Fornuft

1. Fornufts-råd: Find din grænse for transporttid

Flytter man fra lejlighed til villa, betyder det i mange tilfælde, at man må længere væk fra de vante omgivelser for at få råd til sit nye hus. Og det er vigtigt at gøre op med sig selv, hvor langt man vil have til arbejde, familie og venner.

»Et lidt specielt råd kan være, at man tidligt om morgenen tager sin bil og kører hen til det hus, man er interesseret i. Derfra kører man på arbejde for at se, hvordan morgentrafikken er på en ganske almindelig hverdag. Det er godt at prøve det på egen krop og være ærlig over for sig selv om, hvad transporttiden vil betyde for ens hverdag,« forklarer John Wulff.

2. Fornufts-råd: Overvej mulig familieforøgelse

Hvis man er en børnefamilie, eller man er på vej til at blive det, skal man tænke sig ekstra godt om, når man køber hus.

»Det er selvfølgelig svært at familieplanlægge i detaljer, men hvis man har et eller to børn allerede, og man er ret sikker på, at der kommer et til, så kan tilbygningsmulighederne være en vigtig ting at tage højde for,« siger John Wulff og fortsætter:

»Man kan lige så godt tage det med i sine overvejelser med det samme, så man ikke om to-tre år står med et pladsproblem, der ikke kan løses,« siger han.

3. Fornufts-råd: Lad dig ikke friste af en have i sommerklæder

Når folk vil have hus, er det ofte fordi, de også vil have have. Og også på den front er det vigtigt at medbringe en vis mængde skepsis og sund fornuft.

»Mange kommende husejere er begejstrede for idéen om en god have. Når man ser billeder på nettet, er det nemt at blive bjergtaget af en have i sommerklæder,« forklarer John Wulff og understreger, at det generelt er en god idé at kigge på hus, når vejret er koldt og gråt som nu - så bliver man nemlig ikke narret af solstrejf og fuglefløjt.

»Det er vigtigt at se på, hvordan haven ligger i forhold til huset. Ligger den mod øst eller nord, vil en del af haven muligvis ligge i skygge fra huset. En syd- eller vestvendt have vil derimod ikke have dette problem, men så skal man orientere sig om, hvordan naboernes huse og store træer er placeret i forhold til solens gang og ens kommende have,« siger John Wulff.

4. Fornufts-råd: Tjek, at dit hus er uden for nedbørs-farezonen

Og når nu vi taler om grunden og husets placering, er det en god idé at kigge på risikoen for nedbør. Vandskader kan have store økonomiske konsekvenser, så John Wulff råder til, at man vælger et hus, som ligger uden for en 'farezone':

»Det er vigtigt at have fokus på, om huset har været berørt af de perioder, vi har haft de sidste par år med voldsom nedbør. Også her er det muligt at finde rigtig gode oversigter, historiske data og prognoser på nettet,« siger John Wulff til Boliga.

Følelse

1. Følelses-råd: Lyt til din mavefornemmelse

Der kan være en masse faktuelle ting, som ser gode ud på papiret, men man skal købe det, der føles rigtigt, vurderer John Wulff:

»Jeg går meget ind for, at man bruger sin mavefornemmelse. Man skal købe med hjertet uden at miste forstanden. En god idé er at få hjælp af en rådgiver, så man kan fokusere på sin mavefornemmelse, og så lade rådgiveren tjekke, om det nu er godt nok.«

2. Følelses-råd: Prioriter dine ønsker og behov

Som kommende husejer er der mange ting, der skal falde på plads. Der er ting, man drømmer om, og så er der ting, som er helt nødvendige. Og det kan være en god idé at få styr på, hvad der er hvad.

»Jeg ville anbefale folk at lave en prioriteringsliste. Den skal være helt konkret med specifikke kriterier over, hvad man vil have, og hvad man ikke vil have - de ting, som man slet ikke vil gå på kompromis med,« siger John Wulff.

3. Følelses-råd: Lad dig ikke forføre af mimisk begær

Ofte er det sådan i livet, at man vil have det, som andre også vil have, forklarer John Wulff og kalder det »mimisk begær«. Men det er vigtigt, at man ikke lader sig forstyrre af, at der er andre, der kigger på det hus, man har udset sig.

»Man skal altid lytte til sig selv - ikke til de andre. I bolighandler får man tit at vide, at der også er andre om buddet, og så går der sindssyge i det. Men rolig nu! Ligeså ærgerligt det kan føles fredag eftermiddag ikke at have fået det hus, ligeså godt vil det føles, når I finder et andet,« siger John Wulff og fortsætter:

»Man skal ikke give køb på almindelig sund fornuft, fordi der måske er andre, der er på udkig efter det samme som dig. Filmen slutter ikke der, hvor man ikke fik det hus.«

