Kendt golfspiller sætter sin nordsjællandske villa til salg

Golfspiller Mads Vibe-Hastrup er muligvis vant til at vinde på de professionelles græsbaner med hjælp fra driver, jern og den rette taktik.

Men det er kun det sidstnævnte, der også er essentielt, hvis man vil stå som vinder, når man skal sælge sin personlige græsplæne med tilhørende bolig.

Og netop det er golfspilleren ifølge Boliga Kendte i færd med. Mads Vibe-Hastrup har nemlig sat sin nordsjællandske villa til salg - og det er ifølge salgsopstillingen ren idyl, der venter den potentielle køber: "charmerende landvilla - direkte til gadekæret i Toelt," lyder det nemlig i beskrivelsen.

Er de rosende ord ikke i sig selv nok til at få luft under drømmene om fuglefløjt tilsat duften af blomstrende buske, så kan visheden om, at det rent faktisk er et stykke istandsat idyl måske få køberen til at finde de 4.195.000 kroner, som villaen er sat til salg for.

Loft til kip

Mads Vibe Hastrups hus i Humlebæk har to længer. Den ene byder blandt andet på et stort køkken-alrum i direkte forbindelse med stuen, hvor blandt andet de originale kampesten er bibeholdt, ligesom der både er brændeovn og loft til kip. I den anden længe af huset er der flere værelser.

Men på trods af både plads, idyl og istandsættelse har Mads Vibe-Hastrup sat kvadratmeterprisen lidt lavere, end hvad tilsvarende huse ifølge Boliga.dk er sat til salg for.

Golfspillerens villa er nemlig sat til salg for en kvadratmeterpris på 27.418 kroner - mens de andre i kvarteret i gennemsnit er udbudt til salg for 36.879 kroner pr. kvadratmeter.

Mads Vibe-Hastrup er tidligere junior-verdensmester og European Tour-vinder. Med udgangspunkt i golf skriver han i dag bøger, holder foredrag og underviser.

