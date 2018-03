I denne uge vrimler det ud med boliger på markedet: Sådan udnytter du det til din fordel

Året starter i uge 1.

I uge 7 eller 8 holdes der vinterferie.

Og når kalenderen i midten af marts siger uge 12, er der igen tale om en uge, der har helt bestemte karakteristika.

Det er nemlig den uge på hele året, hvor flest huse bliver sat til salg - og hvor køberne efter den mere slunkne vinter endelig kan begynde at se frem til en sand udbudsfest. Det viser en opgørelse over de seneste ti års udbud fra den uafhængige boligside Boliga.

Og det er til købernes fordel, at der kommer flere varer op hylderne:

»Med det større udbud, så vil der også være større sandsynlighed for, at du som boligkøber kan finde en bolig, som lever op til de flere af de kriterier og ønsker, som du har opstillet for din kommende bolig,« siger Lennart Christensen, adm. direktør i Købersmægler.dk, som har specialiseret sig i at rådgive boligkøbere.

»Det er en rigtig god ide at gøre dig klart, inden du kaster dig ud i at tage på fremvisninger, hvilke kriterier boligen skal leve op til - og så være tro over for dem. Ellers risikerer du at blive revet med af forårsstemningen, og får måske taget en forkert beslutning, fordi du bliver forblændet af nogle detaljer, som måske i virkeligheden ikke er væsentlige for dig,« siger han.

Pres prisen - hvis du kan

Men en større chance for at finde den helt rette bolig er ikke den eneste fordel. Med et større udvalg får man også bedre muligheder for forhandling.

»Vær opmærksom på, at med det større udbud, så kan magtbalancen i forhandlingssituationen ændres, så køber har en større fordel. Det kan du udnytte, hvis du spiller dine kort rigtigt og dermed opnå en bedre handel med et prisnedslag, som gør købet meget attraktivt. Der er dog kæmpe forskelle på lokalt plan, hvor situationen i de større byer fortsat er, at det er sælger der har mest magt, da det i høj grad er sælgers marked,« siger Lennart Christensen.

Sidste år lykkedes det ifølge Boliga da også otte ud af ti hussælgere at få rabat på deres køb - når man sammenligner den første udbudspris med den endelige salgspris.

Mens det var 68 procent af lejlighedsfolket, der fik prisen til en lavere pris, end den først blev sat til salg for.

Alene i den seneste uge, er det sat knap 2.500 boliger til salg. Se dem her.

*Boliga har opgjort det samlede antal udbud over de seneste ti år fordelt på uger.