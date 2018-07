Huse for knap 284 millioner: Her er 2018’s hidtil dyreste handler

På officielt sprog bliver selv ejendommene i den rigtig dyre ende af boligmarkedet pillet ned. Fritliggende enfamilieshus eller bare parcelhus - lyder beskrivelsen, selvom prisen har flere nuller, end de fleste har råd til.

Men tager man et nærmere kig på det danske boligmarkeds top-ejendomme, er der nok noget om det, når mæglerne har opgraderet hus til villa og smidt et tillægsord i liebhaveri-klassen ind foran.



I hvert fald har køberne af årets ti hidtil dyreste huse* alle været forelskede nok i deres nye ejendomme til at give mere end 20.000.000 kroner for dem. Det skriver Boliga.

Det er da også nogle af landets mest eksklusive områder, der har lagt jord til handlerne. Alle ti ligger nemlig på en distance, der strækker sig fra Københavns Østerbro via Hellerup, Charlottenlund, Klampenborg og Vedbæk til Humlebæk - cirka en halv times kørsel fra hovedstaden.

Her er 2018’s hidtil dyreste hushandler

10, plads: Annasvej, Hellerup: 21 millioner kroner

Denne villa på 225 kvadratmeter ligger tæt på Øresund i den mondæne København-forstad Hellerup.

Villaen blev solgt i februar efter at have tilbragt 57 dage på det offentlige boligmarked.

9. plads: Sundvænget, Hellerup: 21 millioner kroner

Sundvænget huser nogle af landets dyreste rækkehuse, og det er dette 272 kvadratmeter store et af slagsen et glimrende eksempel på. Rækkehuset blev nemlig ifølge oplysninger fra Boliga solgt i foråret for det høje millionbeløb.

8. plads: Sigridsvej, Hellerup: 21,8 millioner kroner

Også Sigridsvej hører til på de attraktive sidegader mellem Strandvejen og Øresund i Hellerup. Huset her blev solgt i juni og rummer 262 boligkvadratmeter og 128 kvadratmeter kælder.

7. plads: Sommervej, Charlottenlund: 22,9 millioner kroner

På en grund ganske tæt på Bernstorffsparken ligger dette 325 kvadratmeter store hus, der i år er blevet solgt for knap 23 millioner. Huset fordeler sine kvadratmeter på ti værelser.

6. plads: Rosenvængets Hovedvej, København Ø: 23 millioner kroner

Midt på Østerbro i København ligger en lille villa-enklave i Rosenvængets-kvarter, hvor denne adresse har hjemme. For det høje million-beløb har de nye ejere fået en bolig på 300 kvadratmeter, der ifølge Boligas oplysninger er bygget i 1858.

5. plads: Skjoldhøj Alle, Charlottenlund: 24,75 millioner kroner

Villaen her har også hjemme i Charlottenlund på en grund tæt på travbanen. Udsigten går til Øresund, og på den varme side af murene er der et boligareal på 295 kvadratmeter og i alt fire plan at brede sig på.

4. plads: Gl. Strandvej, Humlebæk: 27 millioner kroner



Årets fjerde dyreste hussalg er af denne ejendom, der ligger på en knap 1.900 kvadratmeter stor grund helt ud til Øresund i kystbyen Humlebæk. Boligen er blot otte år gammel og rummer næsten 450 kvadratmeter bolig.

3. plads: Taarbæk Strandvej, Klampenborg: 32 millioner kroner



Taarbæk Strandvej har trukket nogle af de senere års helt store handler, og denne er ingen undtagelse. 32 millioner kroner blev huset - der var udbudt til salg for 35 millioner - solgt for. Huset ligger helt ud til Øresund og er 271 kvadratmeter stort.

2. plads: Klampenborgvej, Klampenborg: 35,5 millioner kroner



Arne Jacobsen er manden, der har fået tag til at møde mur og mur til at møde fundamentet i denne villa, som har et boligareal på 460 kvadratmeter.

Huset ligger på en grund, hvor der findes et fredskovbælte, en parklignende have, en svømmepøl med omklædningsfaciliteter og - selvfølgelig - en tennisbane.

1. plads: Vedbæk Strandvej, Vedbæk: 55 millioner kroner

Salget af Michael Laudrups tidligere villa i forstadsbyen Vedbæk er årets hidtil dyreste hushandel. 55 millioner kroner står der på skødet, og for det beløb har de nye ejere fået 682 kvadratmeter bolig på en grund, der ligger helt ud til Øresund. Laudrup-familien stod for opførelsen af ejendommen, som de dog solgte midt i 00’erne.

Den flotte pris slår også alle sidste års hushandler - i 2017 blev det dyreste hus nemlig solgt for 40 millioner kroner, oplyser Boliga.

Her kan du se mere til årets dyreste handler

*Boliga har medtaget tinglyste salg af villaer og rækkehuse i perioden 1. januar 2018 – 11. juli 2018.