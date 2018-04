Hus på budget: Disse tre huse koster under 100.000 kroner

Men ikke desto mindre byder boligmarkedet netop nu på hele tre huse, der er udbudt til salg for priser, der ikke når op over 100.000 kroner. Prisen på de to af husene lyder nemlig på 95.000 kroner, mens det sidste står udbudt til salg for beskedne 75.000 kroner.

Synes du, det lyder meget billigt, er der også noget om det. For selvom alle tre huse ligger steder, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris er i landets helt lave ende, er husene ifølge boligsiden Boliga.dk udbudt mellem 80 og 90 procent billigere end de øvrige udbudte boliger i området.

Se Danmarks tre billigste huse her

Esbølvej 12, Hemmet - 75.000 kroner.

Danmarks absolut billigste hus koster for øjeblikket blot 75.000 kroner, eller hvad der svarer til en kvadratmeterpris, der kun lige akkurat når op over 600 kroner.

Huset er 123 kvadratmeter stort, og ønsker man at rykke ind her, skal der nok også smides lidt efter en istandsættelse. Huset, der ligger tæt på Bork Havn og Ringkøbing Fjord, sælges nemlig som et håndværkertilbud.

Byvej 1, Højer - 95.000 kroner

Huset her ligger nær Vadehavet, og det er netop denne beliggenhed, der ifølge mæglerens salgsannonce er ejendommens helt store force. Selve huset er nemlig ikke vedligeholdt og sælges derfor til nedrivning.

Den nuværende ejendom er dog tæt på 200 kvadratmeter stor, og så ligger den på en grund i Hjerpsted - ikke langt fra den dansk-tyske grænse - der tæller over 3.000 kvadratmeter.

Espehøjvej 12, Nordborg - 95.000 kroner

Villaen her er 83 kvadratmeter stor og kræver ligeledes nedrivning, en kærlig hånd eller en køber med hang til retro. Ejendommen er nemlig af ældre dato, og standen beskrives i salgsopstillingen som “dårlig”, skriver Boliga.

Huset ligger på en grund i landlige omgivelser udenfor Nordborg på Als ikke langt fra Hardeshøj Færgehavn, hvorfra man på den maritime måde kan få forbindelse til fastlandet.

