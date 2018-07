Her opgiver flest at sælge lejligheden

En ny opgørelse fra boligsiden Boliga viser, hvor mange der vælger det ene eller det andet. Altså hvor mange af sidste års nedtagne lejligheder, der blev henholdsvis solgt, hvor sælger opgav, eller hvor de gav det endnu et forsøg.*

Og der er stor forskel fra kommune til kommune.

Flest fik solgt lejligheden i Albertslund Kommune, hvor det var ni ud af ti nedtagne lejligheder, der blev solgt - mens det i Hjørring Kommune endte med et salg for 43 procent af de nedtagne lejligheder.

Sæt prisen rigtigt

Endte man derimod i kategorien for dem, der ikke fik solgt boligen, kan tænketiden efter lejligheden er pillet af nettet måske bruges på at filosofere over, hvorfor man ikke endte med at sippe champagne og fejre et vellykket salg.

Der er nemlig nogle aspekter, der gør det lettere at få lejligheden solgt. For efterspørgslen efter lejligheder er nemlig god i øjeblikket, lyder det fra chefanalytiker hos Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig:

»Det afgørende parameter for et salg af ejerlejligheden er udbudsprisen. Fastsættes den på et realistisk niveau, så tilsiger det økonomiske klima også, at den nok skal blive solgt.«

En for optimistisk pris kan nemlig betyde, at de potentielle købere udebliver - og så er det altså, man står med valget mellem at give det endnu et skud eller at droppe projekt-sælg-min-bolig.

»Der vil helt sikkert være nogle ejere, der har tænkt, at de var klar til at sælge boligen for en given pris, men viser det sig så senere, at det ikke kan lade sig gøre, så vælger de at blive boende i boligen,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Ryd op og mal

Sidste år endte det eksempelvis med et salg for 64 procent af de nedtagne lejlighedsannoncer i begge de to kommuner Solrød og Svendborg. Mens der så er forskel på, hvor mange der giver op - og hvor mange der prøver igen. For blandt dem, der ikke fik solgt, valgte 20 procent af sælgerne i Svendborg at give det endnu en forsøg, mens den samme andel i Solrød var på 10 procent.

Men at man kan sætte den rette pris, er ikke det eneste aspekt, der er vigtigt, når man skal sælge. For selvom en realistisk pris ifølge Christian Hilligsøe Heinig er det vigtigste parameter, så er der også andet, man kan gøre for at hjælpe køberne med at forelske sig i ens bolig:

»Det er selvfølgelig altid en god ide at sikre sig, at der er ryddet pænt op i boligen, så potentielle købere nemmere kan forestille sig at bo der. Ligeledes kan det også være en god ide at få udbedret diverse fejl og mangler, der springer i øjnene og eventuelt male lidt hist og pist, hvis noget ser meget træt ud.«

»Man bør ikke investere de store summer i boligen, hvis man er på vej videre, da det ofte ikke kan betale sig. Så vil de nye købere måske hellere selv investere i boligen, og få lavet tingene efter deres smag,« siger han.

* Boliga har opgjort, hvor stor en procentdel af de ejerlejligheds-annoncer der blev nedtaget i 2017, som er blevet henholdsvis genannonceret, solgt eller opgivet. Statussen er opgjort d. 30. maj 2018, og der skal have været minimum halvtreds nedtagne annoncer i kommunen, før den er medtaget i statistikken.