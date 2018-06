Her koster husene mest - og mindst

Her kan man se sig selv pynte juletræet, genlære matematikkens love i børnenes blækregninger og lave marmelade ud af havens frugter.

Det kan være svært at finde det hus, der lever op til alle ens krav og drømme, og i de senere år er det ikke alene løbende blevet dyrere at købe drømmeboligen - man har også skullet beslutte sig for at købe huset er par dage hurtigere.

En ny opgørelse fra boligsiden Boliga* viser nemlig, at første kvartal i år endnu engang bød på en stigning i huspriserne - på landsplan var den på lige knap 250 kroner per kvadratmeter - og en kortere salgstid.

Et gennemsnitligt dansk hus kostede dermed 15.883 kroner i år, og så blev det solgt på 172 dage. I samme periode sidste år tog det 185 dage, og da lød den gennemsnitlige pris på 15.638 kroner.

Ifølge chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea, Lise Nytoft Bergmann, er forventningen også, at huspriserne fortsat vil stige både i år og næste år:

»Konkret forventer vi prisstigninger på ca. tre procent begge år, men eftersom de foreløbige tal viser, at det er gået stærk på husmarkedet i første kvartal 2018, er der mulighed for, at vi må opjustere vores prognose.«

Hurtige Hovedstaden

Det er i kommunerne ikke langt fra København, at husene bliver solgt hurtigst. Kortest er salgstiden i Albertslund og i Egedal Kommune, hvor det tog 75 dage at få en underskrevet købsaftale. Mens det i den modsatte ende af skalaen tog 399 dage at få solgt huset i Lemvig Kommune.

Og de store regionale forskelle kan også ses i priserne. 44.532 kroner er forskellen i kroner og ører på landets dyreste og billigste kommune - henholdsvis Gentofte og Lolland.

»Der er ikke ét boligmarked i Danmark men flere små markeder med hver deres karakteristika. Nogle steder i landet er priserne steget ganske betragteligt de seneste år, og vi kan være bekymrede for, hvad der sker, hvis renten stiger pludseligt, eller stiger mere end vi forventer,« siger Lise Nytoft Bergmann til Boliga.

»Andre steder i landet er priserne også på vej op, men i et mere moderat tempo, og her mener vi, at der er en fin balance mellem antallet af købere og antallet af sælgere. Her tror vi, der er potentiale for yderligere prisstigninger. Desværre er der også steder i landet, der oplever fraflytning og faldende priser, og vi tror, at udviklingen fortsætter i de kommende år,« siger hun.

Bekymret køber

Men uagtet af stigende priser, så er der et generelt råd, man bør følge før man køber et hus:

»Vi anbefaler altid, at man køber bolig med brug for øje, og at man har en lang tidshorisont. På lang sigt stiger boligpriserne normalt, og hvis man forventer at skulle bo i boligen i mange år frem, kan man derfor være lidt ligeglad med, hvad der sker med priserne undervejs i ejertiden,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Samtidig anbefaler hun, at man kan overveje at vælge et fastforrentet lån, hvis man frygter faldende priser. For stiger renten, vil kursen på obligationerne bag lånet falde, og så kan man som køber indfri sit lån for færre penge, end dem man skylder.

Her kan du se, hvor hurtigt husene blev solgt

Her kan du se, hvor meget husene blev solgt for

* Boliga har opgjort den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris og den gennemsnitlige salgstid på tinglyste salg i 1. kvartal. Der er kun medtaget kommuner med minimum 20 salg i perioden.