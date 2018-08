Her har sommerhuskøberne givet allermest for deres nye kvadratmeter

Havnebyen Tisvildeleje, der hvert år byder på den hippe festival Musik I Lejet, er det sted i landet, hvor sommerhuskøberne har skrevet under på handler til 2018’s hidtil højeste kvadratmeterpriser.*

38.265 kroner er der betalt for en gennemsnitlig en af slagsen. Det svarer til, at et sommerhus på 70 kvadratmeter er handlet for knap 2,7 millioner kroner - eller til den samme kvadratmeterpris som ejerlejlighederne i København SV. Det skriver Boliga.

Tisvilde ligger på Sjællands nordkyst, og følger man vandet mod øst, vil man ramme Hornbæk, der har trukket første halvårs næsthøjeste sommerhuspriser. I kystbyen nær Helsingør er sommerhusene nemlig gået for godt 34.500 kroner pr. kvadratmeter.

- Generelt nyder de dyreste sommerhusområder godt gavn af fremgangen i dansk økonomi og de lave renter samt gunstige muligheder for at udleje sit sommerhus, hvor der de seneste år er blevet sat nye udlejningsrekorder, siger Christian Hiligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

- Når det er sagt, er der dog store forskelle på formkurven på sommerhusmarkedet på tværs af landet. Det er især det nordsjællandske sommerhusmarked, der klarer sig bedst på de forskellige parametre, mens det jyske sommerhusmarked i flere områder er udfordret i forhold til lange salgstider og træg prisudvikling.

Ikke kun Nordsjælland

Bundskraberne i årets første halvdel er Rødby ved Femer Bælt på Lolland og Storvorde, der ligger ud til Aalborg Bugt lige syd for Limfjorden.

De sommerhuse, der i år er solgt her, er nemlig - som de eneste i landet - ikke solgt for gennemsnitlige kvadratmeterpriser over 10.000 kroner. I Storvorde er en gennemsnitlig kvadratmeter gået for 9.982 kroner - mens de tilsvarende i Rødby er solgt for 9.640 kroner, oplyser Boliga.

Selvom Nordsjællands kommuner også på pristop-listerne er vant til at være omringet af nabokommuner, sniger der sig også et par attraktive jyske områder med i top ti over landets dyreste sommerhusområder anno 2018.

I første halvår er sommerhusene i Vesterhavs-byen Henne, hvis lokale, dobbelt Michelin-stjernede kro nok i særdeleshed er på mange gourmanters landkort, solgt for lige godt 22.000 kroner pr. kvadratmeter.

Også den nordjyske sommerhusenklave midt mellem Klitmøller og Hirtshals - Blokhus - er med i top. Her er en kvadratmeter sommerhus nemlig solgt for cirka 21.500 kroner i første halvår. Dermed har et gennemsnitligt sommerhus på 70 kvadratmeter i de to byer kostet de nyslåede fritidshus-ejere omkring halvanden million kroner.

