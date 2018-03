Her er Danmarks dyreste lejligheder

Hører du ordet lejlighed, tænker du måske også straks på noget halvtrangt og indelukket med masser af trapper og med trampende overboer og skrigende underboer.

Men det behøver ikke ligefrem at være et kompromis, hvis man sætter underskriften nederst på et skøde til etage-kvadratmeter frem for en villa med adskillige hundrede kvadratmeter og et tilhørende udeareal.

For med boligarealer på den høje side af 200 kvadratmeter, beliggenheder på nogle af landets mest eksklusive adresser, havudsigter, kæmpemæssige altaner - og sågar have - byder landets dyreste udbudte lejligheder bestemt også på liebhaveri. Det skriver Boliga

Boliga har fundet landets for øjeblikket fem dyreste lejligheder

Artiklen fortsætter under billedet 5. Scherfigsvej, København Ø - Foto: Ejendomsmægler Adam Schnack

Lejligheden ligger i Østerbros yderste krog mod Hellerup nær Svanemøllen Strand.

Her får man for 17 millioner kroner en penthouselejlighed på 220 kvadratmeter i femte sals højde med en privat tagterrasse, der ifølge salgsopstillingen er 56 kvadratmeter.

Læs mere her

Artiklen fortsætter under billedet 4. Hambros Allé, Hellerup - Foto: Lützau

Syv værelser og næsten 280 kvadratmeter på en af landets absolut dyreste gader er, hvad man her får for sine 17,5 millioner kroner. Til den pris er adressen for øjeblikket landets fjerdedyreste.

Lejligheden har bl.a. hall, stort spisekøkken, opholdsstuer en suite og udgang til have.

Læs mere her

Artiklen fortsætter under billedet 3. Strandpromenaden, København Ø - Foto: Lokalbolig Østerbro

Lejligheden fordeler sine mere end 350 kvadratmeter på stue, køkken-alrum og bl.a. også seks værelser. Adressen ligger helt ud til Svanemøllebugten, der også er udsigt til.

Prisen lyder på 19,5 millioner kr., hvilket gør lejligheden til landets tredjedyreste, og så får man også adgang til træningsfaciliteter med sauna og massagerum.

Læs mere her

Artiklen fortsætter under billedet 2. Dag Hammarskjölds Alle, København Ø - Foto: Claus Borg & Partner

616 kvadratmeter med panoramaudsigt over Søerne og en beliggenhed på Østerbro i København er, hvad der for øjeblikket skal til for at kalde sig landets næstdyreste lejlighed.

Prisen er 23,7 millioner kroner, og for det beløb får man en herskabslejlighed på 330 kvadratmeter på fjerde sal med adgang til endnu et stort areal på femte sal, hvor der bl.a. er værelser og flere store alrum.

Læs mere her

Artiklen fortsætter under billedet 1. Hans Bekkevolds Alle, Hellerup - Foto: EDC Hjort

Det er ikke ligefrem uvant for København-forstaden Hellerup at løbe med titler som “dyreste”, og også nu snupper 2900-postnummeret førstepladsen i den dyre ende.

26 millioner kroner skal der således betales for at rykke ind i landets dyreste lejlighed, som ligger ud til vandet i Tuborg-området. Lejligheden er 262 kvadratmeter stor, og dertil kommer to store terrasser.

Læs mere her