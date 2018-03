Har du råd? Så meget koster et almindeligt hus i dit område

Har du gjort boligjagtens hjemmearbejde og sat dig lidt ind i kvadratmeterpriserne i de områder, hvor du gerne vil bo?

Så kan det også være, at du har forkastet et par steder, der ikke lige er inden for din økonomiske rækkevide.

Men på boligmarkedet er det - som i mange af livets andre henseender - ofte de enkelte, der »ødelægger« det for de mange. Og derfor kan der altså fortsat være grund til at indstille boligluppen mod de dyreste kommuner på ønskelisten.

I nogle danske kommuner er der nemlig helt op til 2.000 kroners forskel på, hvad en huskvadratmeter sælges for, når man ser på alle områdets hushandler og på, hvad middeltendensen er i det selvsamme område. Det viser nye tal fra boligsiden Boliga.dk.

Forskel på top og bund

Det er i den nordsjællandske kommune Hørsholm, der ligger ud til Øresund, at forskellen er størst. Her er husene nemlig i gennemsnit solgt for 30.462 kroner pr. kvadratmeter. Men barberer man den absolutte top og bund af og ser på midten - den såkaldte median - er husene sidste år solgt for 28.523 kroner pr. kvadratmeter.

Også i Aarhus var forskellen sidste år på små 2.000 kroner. Her gik de gennemsnitlige kvadratmeter nemlig for 22.909 kroner, mens husene midt i boligspekteret blev solgt for 21.113 kroner. pr. kvadratmeter.

Lolland placerer sig igen i bunden og var i 2017 landets billigste kommune at købe hus i. Dermed blev et middelhus på eksempelvis 120 kvadratmeter sidste år solgt for cirka 413.000 kroner, mens prisgennemsnittet i den sydlige kommune lyder næsten 100.000 kroner dyrere.

Overvej dine boligbehov

Er man selv på vej ind på boligmarkedet er det ifølge Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit, vigtigt, at man først og fremmest gør sig klart, hvad man har brug for - også på den lange bane.

»Huskøb er noget, man skal gøre, når man har et behov. Og så skal boligen kunne opfylde det behov ikke bare i dag, men også gerne om eksempelvis 5 år - hvis der evt. kommer et barn mere, eller andet som ændrer familiens pladsbehov,« siger Mira Lie Nielsen til Boliga.

»Er man pt. på udkig efter bolig i et af de områder, hvor priserne er drønet op de seneste år, skal man være opmærksom på, at priserne ikke fremadrettet ventes at fortsætte op i samme tempo - og at perioder med fald kan og vil forekomme,« siger Mira Lie Nielsen.

Se hvad et almindeligt hus i dit område koster.