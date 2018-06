Hårde hug til erhvervsministerens prisportal for boliglån

Ervhervsminister Brian Mikkelsen vil blandt andet øge konkurrencen på realkreditmarkedet ved at indføre, at der i salgsopstillinger for boliger skal være en henvisning til prisportalen Tjekboliglån, som han lancerede for halvandet år siden. Men portalen får hårde ord med på vejen fra blandt andre Forbrugerrådet Tænk og app-ekspert.

Foto: Arkivfoto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix