Forsikringsselskabers magt over hushandler kulegraves

Regeringen bøjer sig nu for presset og iværksætter to sideløbende undersøgelser af markedet for tilstandsrapporter.

Det skriver Politiken tirsdag.

Det sker efter massiv kritik af tilstandsrapporternes indhold og kvalitet i et marked, hvor forsikringsselskaberne anklages for at styre, hvordan tilstandsrapporterne bliver til.

De vigtige rapporter afgør, hvilke skader forsikringsselskaberne skal dække, når vi handler boliger. De er også med til at fastsætte boligens pris.

Kritikken er fremsat gennem flere år og får nu erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til at skride til handling.

- Men når der opstår problemstillinger, der kan rokke ved denne tillid, skal vi naturligvis tage det meget seriøst. At vi vælger at igangsætte en undersøgelse af mulige interessekonflikter er netop udtryk for, at vi ønsker at opretholde den brede tillid til ordningen.

- Jeg er meget optaget af, at mulige interessekonflikter afdækkes og har derfor bedt Sikkerhedsstyrelsen udarbejde undersøgelsen grundigt og hurtigst muligt, så vi i 2018 kan vurdere behovet for yderligere tiltag, siger erhvervsministeren i en skriftlig kommentar til Politiken.

Sikkerhedsstyrelsen er i forvejen gang med at undersøge de omdiskuterede tilstandsrapporter og den måde, de er formuleret på, og nu skal de brede formuleringer indgå i undersøgelsen.

Samtidig er Justitsministeriet og Erhvervsministeriet enige om at iværksætte en ny undersøgelse af de uheldige interessekonflikter.

Konflikterne præger ifølge kritikere markedet for salg af tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer.

- Det er afgørende, at hverken forsikringsselskaber eller ejendomsmæglere har indflydelse på tilstandsrapporternes udformning og indhold, siger Brian Mikkelsen, efter at Justitsministeriet fredag fremlagde en længe ventet evaluering af ordningen.

Boligadvokaternes formand, Jan Schøtt-Pedersen, og vicedirektør i Forbrugerrådet Tænkt, Vagn Jelsøe, hilser over for Ritzau forslaget velkommen.

- Vi er glade for, at regeringen har valgt at tage vores kritik til sig, og at vi både får fokus på indholdet i tilstandsrapporterne og på de indlysende interessekonflikter, vi ser på dette område, siger Vagn Jelsøe.

/ritzau/