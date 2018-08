Flere lejligheder bliver sat ned i pris - så stor er andelen i København

Fuld fart fremad har angiveligt været temaet på særligt det københavnske ejerlejlighedsmarked de seneste år. Men noget tyder på, at der angiveligt er blevet trukket i håndbremsen.

26 procent af de udbudte lejligheder i hele landet er nemlig den 8. august i år sat ned i pris. En større andel end de seneste fem år, hvor den eksempelvis i 2015 var nede på 20,2 procent, viser en opgørelse fra boligsiden Boliga.*

Den stigende andel prisjusterede lejligheder hænger sammen med, at der de senere år har været en tyk pil op på priserne, mens der ikke har været så meget til salg, forklarer boligøkonom hos Nordea Lise Nytoft Bergmann:

»Ejendomsmæglerne har kæmpet om sælgernes gunst, og de har i nogle tilfælde foretaget nogen friske vurderinger i håb om at få udbudt lejligheden til formidling. Som følge af de kraftigt stigende priser har konsekvenserne været begrænsede. Var prisen sat lidt for højt fra start af, gjorde de kraftigt stigende priser det ofte muligt alligevel at finde en køber i god tid inden formidlingsaftales udløb.«

»I dag er situationen anderledes. Priserne stiger ikke længere, og selv om der er kommet flere lejligheder til salg, er udbuddet stadig ikke overvældende højt. Ejendomsmæglernes indbyrdes konkurrence er derfor ikke ophørt, men som følge af opbremsningen i priserne er de nu oftere nødt til at sætte lejligheden ned i pris undervejs i salgsforløbet, hvis prisen har været sat for højt«, siger Lise Nytoft Bergmann.

Københavnsk opbremsning

Særligt har københavnerne måtte justere på deres forventninger til lejlighedens værdi. I København K er det nu fire ud af ti lejligheder, der har fået en ny pris, mens det på Østerbro er 39,3 procent.

Tilbage i 2015 var det kun 15,8 procent af lejlighederne i København K, der var sat ned i pris. Mens det på Østerbro var 23,8 procent dengang.

»Nye tendenser på boligmarkedet starter ofte i København for herefter at brede sig til resten af landet med en vis forsinkelse. Vi forventer, at tendensen vil brede sig til andre større byer, men at udviklingen ikke vil være nær så kraftig. Både fordi de seneste års prisstigninger ikke har været nær så voldsomme i de store provinsbyer, men også fordi de københavnske lejligheder har udsigt til et prisfald, når det nye system for boligskatter træder i kraft om nogle år«, siger Lise Nytoft Bergmann til Boliga.

Skarpest til at sætte en pris - eller mest sløve til at få den justeret - er sælgerne og mæglerne i Sydhavnen. I København SV er det lige knap 13 procent af lejlighederne, der er blevet justeret.

Fremgang på villamarkedet

Så mens efterårets køligere vinde måske allerede er begyndt at blæse på lejlighedsmarkedets prisfest, så er der stadig fremgang på villamarkedet.

Og det hænger sammen med noget af det mest væsentlige ved et boligkøb: beliggenheden.

Lejlighederne finder man nemlig oftest i de største byer, mens villaerne er i forstæderne og i provinsen:

»Lejlighederne er steget kraftigt i pris de seneste år, og det får køberne til at overveje, hvad de alternativt kan få for pengene, hvis de flytter lidt ud. Villamarkedet har derfor stadig god fart på, og i de kommende år forventer vi at se de største prisstigninger udenfor landets største byer og dermed primært på husmarkedet,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Her kan du se, hvor mange af husene der er sat ned i pris i din kommune

Her kan du se, hvor mange af lejlighederne der er sat ned i pris i din kommune

* Boliga har opgjort hvor stor en andel af de udbudte boliger per 8. august de seneste fem år, der var sat ned i pris. Der er kun lavet beregninger, hvis der er minimum 20 udbud.