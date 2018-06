Det må sælger tage med ved et boligkøb

Mens de fleste boligkøbere møder op til et ryddet og rengjort hjem, så må andre konstatere, at sælger har strippet matriklen for alt, der bare sidder en smule løst.

Og så kan man ende som den boligkøber, der i afmagt har måttet ty til internettets orakler for svar på, om det nu også er rimeligt, at sælger har gravet fem træer op fra haven, taget flere blomster og snuppet toiletpapirholderen og overskabene fra køkkenet, inden huset blev overdraget.

Men hvor meget må sælger rent faktisk tage med, når man handler hus. Det meste, lyder svaret:

»Man kan som køber forvente, at sælger tager alt sit indbo med sig på nær det, man må kunne forvente forbliver, for at ejendommen er fungerende,« siger Marianne Buchwald Schou, advokat hos Boligadvokatkontoret til Boliga.

Det vil sige, at sælger eksempelvis skal efterlade markisen, flagstangen, legehuset, den nedgravede trampolin og drivhuset uden for murene. Mens det inden døre blandt andet er pejsen, de faste tæpper og alle de monterede badeværelsesmøbler, som følger med i handlen.

Tjek papirerne

I virkeligheden falder det hele dog tilbage på den aftale, man indgår ved købet. Ofte bliver der brugt en standardiseret købskontrakt, men der er punkter - som fx hårde hvidevarer - som er noget, man skal aftale for den enkelte handel.

Skulle man så løbe ind i det problem, at sælger har taget en del mere med sig end ventet, så er det med at kontakte den rådgiver, man har haft som faglig klippe undervejs i bolighandlen:

»Som køber skal man være klar over, at til trods for at det er aftalt, at hårde hvidevarer og tilbehør medfølger, er det desværre ikke reguleret i hverken købsaftalen eller standardvilkårene, hvordan køber kan håndhæve, hvad der er aftalt, dvs. hvordan køber kan gennemtvinge, hvad der er aftalt. Det er bl.a. én af grundene til, at det vigtigt at kontakte en boligadvokat i forbindelse med køb af fast ejendom,« siger Marianne Buchwald Schou til Boliga.

Og når det kommer til det, der står udendørs, så er det altså alene udsmykning og eventuelle skulpturer, sælger må tage med medmindre andet specifikt er aftale i købsaftalen. Altså ingen træer.

