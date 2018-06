Det får københavnske familier til at vende byen ryggen

Da barn nummer to kom, valgte Alexander og Marlen Krøijer at vinke helt farvel til storbylivet i lejlighed og flyttede i parcelhus i Hillerød. Det krævede dog en blød mellemlanding i en andelslejlighed i Hvidovre. I dag nyder de at kunne sende børnene Vito på fire år og Ella på to år ud i haven, hvor de selv er herre over, »hvor mange børn der skal være i badebassinet«.

Foto: Søren Bidstrup