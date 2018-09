Den gennemsnitlige lejlighedsejer har tjent mere end 14.000 om måneden

Boligpriserne stiger, og boligøkonomer forventer pristigningerne vil fortsætte. I København er priserne imidlertid så høje, at det skaber frygt for prisfald.

Det gode år for boligejere fortsætter. Det viser nye tal fra FinansDanmark, som konstaterer, at huspriserne det seneste kvartal er steget med 1,8 pct., mens priserne på ejerlejligheder steg med 2,5 pct.

Ser man på tallene for det seneste år, er huspriserne steget med 4,0 pct., mens ejerlejligheder er steget med hele 8,2 pct. Omregner man prisstigningerne til kolde kontanter, tegner der sig et billede af, at boligejerne har fået en solid skattefri gevinst.

»Hvis der er tale om en gennemsnitlig lejlighed på 80 m2 har gevinsten været på 171.000 kr. det seneste år. Det svarer til 14.200 kr. om måneden eller 475 kr. om dagen, hvilket er rigtigt mange penge for langt de fleste lejlighedsejere,« siger chefanalytiker og boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann.

For en gennemsnitlig husejer svarer pristigningerne til en gevinst på godt 6.100 kr. om måneden.

»Vi forventer, at den positive fremgang fortsætter, og at både hus- og fritidshuspriserne vil fortsætte op i både 2018 og 2019. På lejlighedsmarkedet er vi en smule mere bekymrede, og forventer stabile til svagt faldende priser i den kommende tid,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Stigende handelsaktivitet

En anden positiv nyhed for boligejerne er, at og handelsaktiviteten er stigende. Der blev solgt 15.527 huse og ejerlejligheder i Danmark seneste kvartal, hvilket er 1,7 pct. flere en sidste år.

Handelsaktivteten nærmer sig dermed niveauet fra før krisen, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark

»Der bliver generelt handlet rigtigt mange boliger, og det har over den seneste årrække fået udbuddet til at skrumpe. Det seneste halve år er der imidlertid sket det omvendte. Her er udbuddet af boliger steget lidt, og det skyldes hovedsageligt, at flere har sat deres boliger til salg,« siger Ane Arnth Jensen, som konstaterer, at det ligger en smule over normalen i årets første halvår, hvor udbuddet som regel stiger.

Er man på udkig efter et nyt hus, kan man vælge mellem 37.114, som i dag til salg i Danmark, mens kataloget af ejerlejligheder består af 7.423 salgsannoncer.

Frygt for prisfald i København

Endnu en gang er priserne på ejerlejligheder også steget i København, som med seneste kvartals prisstigninger kan fejre, at priserne er steget 25 kvartaler i træk, svarende til mere end seks års uafbrudte prisstigninger.

Især indenfor det seneste år er priserne steget ganske voldsomt, siger Lise Nytoft Bergmann, som finder det bekymrende, at udviklingen fortsætter.

»Vi mener, at priserne nu er kommet så højt op, at der er risiko for prisfald i de kommende år. Stigende renter, stigende boligskatter fra 2021 og strammere regulering fra januar 2018, hvor højtbelånte boligkøbere ikke længere har adgang til de billigste låntyper, kan være de udløsende faktorer,« siger hun.

Hun hæfter sig ved, at boligstatistikker viser, at lejlighedsmarkedet i de største byer har oplevet faldende priser, større udbud og større afslag på det seneste.

»Boligmarkedsstatistikken bekræfter, at afslagene er stigende, at der er kommet væsentligt mere til salg, og at handelsaktiviteten er faldet en del særligt i København. På den baggrund forventer mindre prisfald, når den næste boligmarkedsstatistik publiceres, og som vedrører 3. kvartal 2018,« siger Lise Nytoft Bergmann.