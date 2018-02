Danske Bank lancerer nyt fleksibelt boliglån

Danske Bank har et nyt finansieringsalternativ klar til boligejerne i form af et realkreditlignende banklån, som banken kalder "Danske Bolig Fri".

Renten på det nye boliglån fastsættes hver tredje måned ud fra markedsrenten CIBOR 3M plus et individuel rentetillæg.

Samlet set giver det lige nu et prisspænd på den samlede kunderente på 0,200,70 pct. for en belåningsgrad op til 80 pct., hvor Danske Bolig Fri er førsteprioritetsbelåning, fremgår det af en meddelelse fra Danske Bank.

- Vi har allerede en stærk position på markedet for realkreditlån, hvor vi senest har introduceret FlexLife. Men vi har også ønsket at styrke vores position inden for banklån, der kan være det rigtige lånevalg for en del af vores kunder. Med Danske Bolig Fri kan vi tilbyde et konkurrencedygtigt, fleksibelt og attraktivt banklån til eksisterende og nye boligkunder.

- Vores kunder kan dermed få nøjagtig den type boligfinansiering, de foretrækker, uanset om det er realkreditlån, bankfinansiering eller eventuelt en kombination, siger Thomas Mitchell, direktør for Danske Banks privatkunder i Danmark, i meddelelsen.

Lånet kan ydes med løbetid på 1-30 år og med en belåning op til 80 pct. af boligens værdi - dog kun op til 75 pct. for sommerhuse. Kunden kan indfri lånet når som helst uden gebyr, og der kan også indbetales ekstraordinært på lånet undervejs.

Etableringsgebyret et fastsat til 6000 kr.

/ritzau/FINANS