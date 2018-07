Brug for at tænke dig ekstra grundigt om? Her tager det længst tid at sælge sommerhuset

Klokken nærmer sig efterhånden 1.30, og man har stadig ikke lukket et øje. To gange har man været ude at tage en tår vand, og man har for længst prøvet alle sovestillinger af.

Hvis nattesøvnen ikke kun bliver ødelagt af varmen, men også ved udsigten til at skulle træffe lynhurtige beslutninger, så kan det være, at man skal sætte kursen mod Tønder Kommune, når sommerhusjagten sætter ind.

Her tog det nemlig over halvandet år at få solgt sommerhusene i årets første måneder, viser en opgørelse fra boligsiden Boliga.*

Er det for sydligt, så kan man også sætte kursen mod Mariagerfjord Kommune i Himmerland, hvor det i gennemsnit tog 542 dage at sælge et sommerhus.

De to kommuner er dermed de steder i landet, hvor det har taget længst tid at sælge et fritidshuset. Men vil man dertil, hvor feriehusene bliver handlet hurtigst, så skal man hverken bekymre sig om færge eller broforbindelser - hvis man altså stadig er i Jylland efter sin tur til Tønder og Mariagerfjord.

For de hurtigste handler finder man også på fastlandet: nærmere bestemt i Aarhus Kommune. Her tog det i gennemsnit 143 dage at sælge en fritidsperle.

Få huset solgt hurtigt

Uanset om det er nemt eller svært at indfange køberen, så er det trods alt lettere at sælge et sommerhus nu, end det har været tidligere:

»Det er sommer og den tid på året, hvor mange køb og salg finder sted. Priserne på sommerhuse stiger mange steder, men ønsker man et hurtigt salg, så skal man huske, at der i de fleste sommerhusområder fortsat er mange huse at vælge imellem for køberne,« siger Mira Lie Nielsen, chefanalytiker hos Nykredit.

Man skal altså ikke presse prisen alt for højt op - og ellers så er rådene de samme, som hvis man skulle sælge en hvilket som helst anden bolig:

»Sørg for at få småting væk fra tilstandsrapporten, sørg for at der ser pænt og ryddeligt ud ude som inde, så de potentielle købere får den bedst mulige oplevelse. Især med sommerhuse er det på mange måder drømme, som skal opfyldes, og derfor skal der ikke ligge vasketøj fremme eller være snavset. Det skal være et fristed, hvor man kan komme lidt væk fra dagligdagens gøremål«, siger Mira Lie Nielsen.

Her kan du se, hvor lang tid det tog at sælge sommerhusene i din kommune

* Boliga har opgjort salgstiden på fritidshuse. Beregningerne er lavet på baggrund af de tinglyste salg i perioden 1. januar til 20. juni 2018. Der er kun medtaget kommuner med minimum 20 salg, der kan matches op med en annonce på Boliga.