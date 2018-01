Boligpriserne i Oslo falder yderligere

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for brugte Obos-tilknyttede boliger i Oslo faldt med 3,9 pct. i december og lå 11,8 pct. lavere end i december 2016.

»Vi mener, at boligpriserne er inde i en mild korrektion og tror, at meget af prisfaldet nu er afsluttet. God vækst i norsk økonomi taler for, at nedkølingen af boligmarkedet ikke varer så meget længere. Den store lager af boliger holder sammen med afventende og usikre købere i øjeblikket prisvæksten nede,« siger koncernchef Daniel Kjørberg Siraj fra Obos ifølge TDN Finans.

Han mener imidlertid, at boligbyggeriet er ved at aftage, og at optimismen blandt husholdningerne er på vej op. Det ventes med tiden at føre til øget boligefterspørgsel og højere boligpriser.

»Vi antager, at priserne vil fortsætte med at falde noget i løbet af første kvartal for så at stabilisere sig hen mod sommeren. Mest sandsynligt vil der være en lille prisstigning i efteråret. Forløbet indebærer, at priserne kan være omkring 2-4 pct. højere ved udgangen af 2018 end i slutningen af sidste år,« vurderer Daniel Kjørberg Siraj.

For landet under et faldt de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for de Obos-tilknyttede boliger med 4 pct. i december i forhold til måneden før, mens der på årsbasis var tale om et fald på 11,0 pct.