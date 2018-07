Boligmarkedets billigste: Det koster husene i yderkommunerne

De er omdrejningspunktet i debatten om udkant versus vandkant. De er forbundet med alt fra landlig idyl til forretningsdød. De er blandt landets mest yderligt-liggende bastioner, der strækker sig over en stribe nordvest-jyske kommuner til flere af kongerigets ø-områder. De er yderkommunerne, og dem der ofte trækker bundplaceringerne i boligmarkedets prisstatistikker. Og 2018’s hushandler er ingen undtagelse.

Otte ud af årets hidtil ti billigste kommuner er nemlig at finde på de geografiske yderplaceringer. Men ikke desto mindre går det bedre:

- Boligmarkedet har generelt været i fremdrift siden 2012, men først over de senere år er fremgangen kommet til landdistrikterne. Her er de faldende til stagnerende boligpriser blevet vendt til en afdæmpet fremgang fra 2015 og frem, siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, til Boliga.

- Den mere positive udvikling skal især ses i lyset af, at beskæftigelsen også begyndte at stige i hovedparten af landet.

Det dyreste og billigste af det billige

Det er i Lolland Kommune, at man for øjeblikket får absolut flest kvadratmeter for sine penge. Kommunen, der strækker sig over Lollands vestligste del, er nemlig landets billigste med en kvadratmeterpriser på 4.677 kroner. Det viser tal fra Boliga.

Omvendt er det huskøberne i Varde Kommune mellem Ringkøbing-Skjern og Esbjerg, der i første halvdel af 2018 har betalt yderområdernes højeste priser. Her er en gennemsnitlig kvadratmeter nemlig solgt for 8.328 kroner.

Også Bornholm, Ringkøbing-Skjern og Samsø er med gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser på mere end 7.400 kroner blandt yderkommunernes dyreste.

Mens Lolland har følgeskab af naboøerne mod vest; Langeland og Ærø. Her er de kvadratmeterpriser, som husene er solgt for i 2018’s første halvår, nemlig ikke nået op over 5.500 kroner.

Landets dyreste kommuner

Dermed kan priserne i både yderkommunernes dyre og billige ende nok få de fleste til at kigge en ekstra, overrasket gang på prisen og tælle nullerne efter. I hvert fald hvis man ellers har været vant til boligmarkedet i Hovedstaden.

Det er nemlig København og omegnskommunerne Gentofte og Lyngby-Taarbæk, der med gennemsnitlige kvadratmeterpriser på mellem 39.500 kroner og helt op til knap 50.000 kroner, der er landets absolut dyreste.

Og netop storby-priserne spiller ifølge Christian Hilligsøe Heinig en rolle for yderområdernes boligmarked:

- De høje boligpriser i de store byer er begyndt at sprede sig som ringe i vandet, da flere potentielle boligkøbere overvejer at fravælge byen og flytte længere ud og få mere bolig for pengene. Boligbyrden – altså omkostningen ved at købe og eje en bolig i forhold til indkomsterne – er aktuelt på nogle meget lave niveauer i en historisk kontekst i landdistrikterne. Det betyder med andre ord, at der er relativ ”nem” adgang til boligmarkedet, siger han.

