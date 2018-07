Boliglån med historisk lav rente overtager tronen

Rentefald er godt nyt for både boligejere med et fastforrentet lån til over tre procent og til nye på boligmarkedet. Det er nemlig blevet nemmere at blive kreditgodkendt, ligesom et lån på en million kroner samlet set er blevet 68.000 kroner billigere i forhold til for fem måneder siden, skriver Nordea kredit.

Foto: Mads Jensen