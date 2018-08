Boligejere anker dom om bidragssatser

Det oplyser Christian Dahlager, der er advokat for de boligejere, som havde sagsøgt deres realkreditinstitutter for at hæve gebyrerne.

- Det er sager, der har så vidtrækkende betydning for så mange boligejere, at det er fair og rimeligt, at Højesteret får kigget på det, siger Christian Dahlager.

De tre sager var anlagt af boligejere mod henholdsvis BRF Kredit og Totalkredit, der er ejet af Nykredit.

En af sagerne, den mod BRF Kredit, drejer sig om en boligejer, Kim Paulsen, som i flere omgange fik forhøjet bidragssatsen på sit boliglån, så det gik fra en sats på 0,5 procent til 1,25 procent af hovedstolen.

Det svarer ifølge Kim Paulsen til en stigning fra 12.000 til 33.000 kroner om året. Sagen drejer sig om en konkret bidragsstigning fra 1. januar 2015, som ifølge Kim Paulsen betød en ekstraregning på 6000-7000 kroner om året.

Men landsretten mente altså, at den prisstigning og prisforhøjelserne i de øvrige sager var i orden.

Advokat Christian Dahlager mener dog ikke, at dommen er et 100 procent klart nederlag.

- Så det er naturligt, at man har en tiltro til, at andre dommere med lidt andre øjne ser lidt mere fordelagtigt på sagen, siger han.

Advokaten har søgt om fri proces til at føre sagerne til Højesteret og forventer at få det.

- Jeg vil opfatte det som en skandale, hvis man ikke får fri proces. Alle vil jo være interesseret i, at en sådan sag kan føres til bund, siger han.

/ritzau/