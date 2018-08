Boliga: Uffe Elbæk har udsigt til milliongevinst på boligsalg

Statsministerkandidat. Partiformand. Tidligere minister.

Uffe Elbæk er en mand med mange meritter på cv'et - men noget tyder på, at de store politiske visioner for fremtiden skal udtænkes i nye rammer.

Han har nemlig sat sin herskabslejlighed på Frederiksberg til salg, og prisen for at overtage hans mange værelser er 7.250.000 kroner. Det skriver Boliga Kendte.

Dermed er der udsigt til en god handel for Alternativets formand. Han købte selv lejligheden tilbage i 2007 for 4.330.000 kroner.

Dyre Frederiksberg

For millionerne får man 150 kvadratmeter i et af landets dyreste områder. En opgørelse fra Boliga viser, at Frederiksberg C - hvor Elbæks lejlighed ligger - er det næstdyreste sted i landet at købe ejerlejlighed.

Uffe Elbæks er dog i den "billigere" ende; udbudskvadratmeterprisen ligger nemlig en snert under den gennemsnitlige i området.

For udbudsprisen får man til gengæld adgang til en bolig med herskabsdetaljer som stuk og fyldningsdøre. Ligesom der er mulighed for at tage både mine, dine og vores børn med til Frederiksberg. Lejligheden har nemlig seks værelser.

Uffe Elbæk er tidligere kulturminister og nuværende formand for Alternativet. Han beskriver ifølge sin egen side på partiets hjemmeside sig selv som "senior troublemaker and solutionfinder."

Se lejligheden her.