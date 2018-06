300.000 boligejere står snart over for renteændring

300.000 boligejere skal snart træffe en vigtig beslutning.

Inden for det kommende år står boliglån for mere end 440 milliarder kroner til at få ny rente, viser tal fra Nationalbanken. Det svarer til 29 pct. af alle realkreditlån hos de danske husholdninger.

Selvom en del boligejere fortsat har variabel rente, er omfanget af boligejere med renteændring faldet markant inden for det seneste år. Forklaringen er, at flere boligejere i stigende grad vælger at søge større sikkerhed, hvis renten pludseligt skulle skyde i vejret.

»Mange af boligejerne nyder i forvejen godt af en rente i negativt territorium, og der er ikke de store tegn på, at en rente i minus forsvinder over natten. Den Europæiske Centralbank holder renten i kort snor, men man skal naturligvis være indstillet på, at renten kan stige hurtigere og mere end forventet, hvis man har variabel rente,« siger chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

Et hit at binde renten i lang tid

Andelen af fastforrentende lån er steget fra 33 pct. til 43 pct. på fire år. Alene i april var 70 pct. af lånetilbuddene i Totalkredit med fast rente.

Kurserne på de fastforrentede lån er høje, påpeger Jeppe Borre, og samtidig sætter nye låneregler begrænsninger for de mest gældssatte boligejere som i højere grad end tidligere vælger rentesikring.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Realkredit: Fastforentede eller variable boliglån De to hovedtyper af realkreditlån har hver deres fordele og ulemper. Fastforrentede obligationslån er den ældste lånetype og giver sikkerhed i form af fast rente. Derfor er det løbende gebyr, bidragssatsen, lavere end for lånetyper med variabel rente. Lånet indeholder mulighed for at opsige lånet til kurs 100 og omlægge det til lavere rente eller højere rente samt lavere restgæld. Variabelt forrentede realkreditlån dukkede op i 1996 og har fordel af, at variable renter er lavere end faste renter. Renten tilpasses med et halvt til fem års intervaller. Hvis lånet opsiges mellem rentetilpasningerne, skal det indfries til gældende kurs, som typisk er over 100 og faldende frem mod rentetilpasningen. Både de faste renter og de variable renter har i længere tid befundet sig på et historisk lavt niveau og for de variables vedkommende i nogle tilfælde på under nul.

Ser man på de såkaldte rentetilpasningslån, er det da også dem med længere rentebinding, der er særligt populære. F5-lånet er således blevet fleklånernes absolutte favoritlån, da flere har øget deres rentebinding for at opnå en lavere bidragssats og lavere kursfradrag i forbindelse med refinansiering.

»Længere rentebinding er lige nu et kæmpehit hos boligejerne,« siger Jeppe Borre.

Inden for de kommende 12 måneder forventer Totalkredit, at endnu flere boligejere vælger at sadle om og sikre renten i længere tid.

»Den højere rentesikring gør danskerne mindre sårbare, hvis renterne stiger, og boligpriserne falder. Det er positivt for boligmarkedet og for den finansielle stabilitet,« lyder det fra Jeppe Borre.