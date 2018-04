30 millioners forskel: Her er de dyreste huse i Danmarks største byer

Er et af disse eksempelvis, at du gerne vil kunne blære dig lidt med prisen, når du indtager sommerens garden parties, og har du ikke ligefrem en Joakim von And-pengetank af et budget, så kommer beliggenheden helt sikkert til at spille en rolle. Det er nemlig ikke bare fra by til land, at der kan være penge at spare på huskøbet.

Ser man på landets fem største byer, er prisforskellen på kommunernes højdespringere nemlig også kolossalt stor. For øjeblikket lyder den således på hele 30 millioner kroner, oplyser boligsiden Boliga.dk.

Her er de dyreste huse i Danmarks fem største byer

Artiklen fortsætter under billedet Foto : Lilienhoff

København 38,5 millioner kroner

Der er udsigt til magtens centrum på Christiansborg og Slotholmens Kanal fra den adresse, der for øjeblikket kan kalde sig hovedstadens dyreste.

38,5 millioner kroner skal der lægges, hvis man vil flytte ind på de i alt 283 kvadratmeter, der fordeler sig på et byhus i fire plan. Huset, der i dag er fredet, er oprindeligt fra 1796, og det kommer blandt andet til udtryk i de klassiske, høje vægpaneler, stuklofterne og plankegulvene.

Se byhuset her



Aarhus 22,9 millioner kroner

I Aarhus kommune er det den eksklusive forstad mod nord - Risskov, der for øjeblikket lægger postnummer til områdets dyreste hus.

Villaen ligger helt ud til bugten, og på salgsopstillingen står der 22,9 millioner kroner. For det beløb får man i landets næststørste by en bolig på 240 kvadratmeter, der blandt andet fordeler sig på flere værelser og et åbent køkken-alrum med udsigt til havet. I huset er der også både vinrum og et stort badeværelse med sauna.

Se huset her

Odense 15,95 millioner kroner

Beliggenheden direkte til Odense Å og et gennemrenoveret hus med blandt andet en tårnbygning er nok blandt årsagerne til, at dette hus i Odenses eksklusive Hunderup-kvarter for øjeblikket er det dyreste i landets tredjestørste by.

Huset fordeler sig på et 233 kvadratmeter stort boligareal med blandt andet en hall, et spabadeværelse, stuer en suite og et herreværelse.

Se huset her

Aalborg 15,5 millioner kroner

15,5 millioner kroner er prisen på hele to ejendomme i Aalborg, hvilket placerer begge villaer helt i toppen af boligmarkedet i den nordjyske storby, skriver Boliga. Adressen har de to villaer også til fælles. Begge ejendomme ligger nemlig i Hasseris i det vestlige Aalborg.

Artiklen fortsætter under billedet Foto : Foto: Ejendomsmægler Thorkild Kristensen

Den ene af de to ejendomme er en 347 kvadratmeter stor palævilla med stuklofter, parketgulve og en rumfordeling, der blandt andet tæller fire værelser, opholdsrum og et billard- og motionsrum.

Artiklen fortsætter under billedet Foto : Ejendomsmægler Thorkild Kristensen

Den anden ejendom ligger på en stor parklignende grund og er blandt andet forsynet med loft til kip, indbyggede brændeovne, et separat forældreafsnit og i alt 310 boligkvadratmeter.

Se ejendommene her og her

Esbjerg 8,5 millioner kroner

I landets femtestørste by er det denne knap 300 kvadratmeter store villa fra 1994, der til en pris på 8,5 millioner kroner for øjeblikket kan kalde sig havnebyens dyreste.

Huset ligger i området omkring Gl. Hjerting, og til det hører der et anneks, der eksempelvis kan indrettes til teenageafdeling eller erhverv. Der medfølger også en grund på to hektar med egen skov.

Se ejendommen her