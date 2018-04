25 millioner: Endnu en lejlighed udenfor København indtager toppen af boligmarkedet

Med foråret kommer der traditionelt mere fut i det danske boligmarked - og i toppen af ejerlejlighedsmarkedet har København nu endnu en gang måttet se sig slået.

For selvom hovedstaden efterhånden er vant til store øjne og hovedrysten over sit høje prisniveau, har naboerne mod nord nu for alvor sat sig på toppen.

Der er nemlig kommet en lejlighed til salg i det eksklusive Tuborg Havn i Hellerup med et prisskilt på 25 millioner kroner. Og det er nok til at skubbe hovedstadens Østerbro-højdespringer ned på en tredjeplads på listen over Danmarks dyreste ejerlejligheder. Det skriver Boliga.

Den nybyggede Tuborg-lejlighed er nemlig landets for øjeblikket næstdyrest udbudte ejerlejlighed - blot overgået at en nærtliggende 262-kvadratmeter stor stuelejlighed, der er udbudt til salg for en million kroner mere.

Artiklen fortsætter under billedet Foto: Lokalbolig Hellerup

Tagterrasser og P-plads

For de 25 millioner kroner får man her en 218 kvadratmeter stor lejlighed, der ligger direkte ud til lystbådehavnen og Øresund, og som af ejendomsmægleren, Lokalbolig Hellerup, beskrives som en "drømmelejlighed".

Kvadratmeterne fordeler sig blandt andet på et stort køkken-alrum, hall, flere værelser og badeværelser. Og så er der også tre store tagterrasser og egen parkeringsplads i kælderen.

Kvadratmeterprisen når op på den gode side af 110.000 kroner, hvilket er en del højere end de gennemsnitlige priser, lejlighederne i Hellerup ellers udbydes til salg for.

Ifølge Boliga.dk lyder den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris i hele det eksklusive 2900-postnummer for øjeblikket på lige knap 54.600 kr.

Ender lejligheden i Tuborg Havn med at blive solgt til en pris nær udbudsprisen, kan den også bryste sig af at være blandt områdets dyreste handler nogensinde.

Ifølge oplysninger fra Boliga er det nemlig kun ganske få lejligheder i Hellerup, der er solgt til priser i det leje - heriblandt en anden lejlighed i Tuborg Havn, der i 2008 gik for hele 24.650.000 kroner.

Se lejligheden her.