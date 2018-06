10 millioner: Kendt entertainer har solgt Nordsjælland-villaen

Samme stemning har mange nye boligsælgere nok, og er det tilfældet for multikunstneren Eddie Skoller, kan han så nu sætte hak ved endnu et vel modtaget hit.

Den 74-årige entertainers store villa i Charlottenlund kom nemlig på markedet i februar, og den nåede blot at være meldt under til salg-fanerne i to måneder, før en køber var klar til at betale hele 10.175.000 kroner for ejendommen. Det oplyser Boliga.

Dermed har Skoller givet 675.000 kroner i rabat på det 236 kvadratmeter store hus fra 30’erne, der ligger tæt på Klampenborg Galopbane i Københavns eksklusive forstadskommune mod nord; Gentofte.

Huset er således blevet solgt til en kvadratmeterpris, der lyder på knap 43.115 kroner, hvilket er lidt under gennemsnittet i den attraktive kommune. Ifølge tal fra boligsitet Boliga er de huse, der er solgt i Gentofte i løbet af årets første kvartal, nemlig gået for godt 49.350 kroner pr. kvadratmeter.

Farvel, farvel

Eddie Skoller købte huset i 1993, og dermed er det altså farvel til 25 år på adressen, der ifølge ejendomsmæglerens salgsannonce har en »spændende indretning« med forskudte plan, plads til »store møbler«, flere værelser og en stue med loft til kip.

Eddie Skoller optrådte op gennem 80’erne med en stribe populære soloshows og har blandt andet også hits som »What did you learn in school today« og »En enkel sang om Frihed« på samvittigheden.

