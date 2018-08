USA: Tesla fortsætter derouten på børsen i ellers positiv åbning

Efter kort tids handel stiger det ledende S&P 500-indeks med 0,2 pct., mens kollegaindekset Dow Jones ligeledes kan lægge 0,2 pct. til sin værdi. Herudover noterer det it- og teknologitunge Nasdaw-indeks også en værdiforøgelse på 0,2 pct.

Det sker efter fredagens stigninger på mellem 0,1 og 0,4 pct. for de tre toneangivende amerikanske aktieindeks.

Både fredag og mandag ser investorerne ud til at være positivt påvirket af forlydender om et møde i denne uge mellem repræsentanter fra USA og Kina, som skal lægge fundamentet til et møde i november mellem præsidenterne fra USA og Kina, henholdsvis Donald Trump og Xi Jinping.

Investorerne håber, at møderne kan føre til en konstruktiv løsning i den verserende handelskonflikt mellem de to lande, og foreløbigt er det med til at give et løft til aktierne.

Blandt enkeltaktierne fortsætter der med at være fokus på Tesla, som mandag falder 5,6 pct., efter at selskabets aktie i sidste uge havde nogle svære dage - blandt andet med et tab på 9,3 pct. fredag. Uroen omkring aktien har især været foranlediget af topchef Elon Musk, som har tilkendegivet ønsket om at købe virksomheden af børsen.

Omvendt er der positivt nyt omkring Nike, der er kendt for at producere forskellige sportsprodukter. Selskabet har fået løftet anbefalingen af investeringsbanken Piper Jaffray til "overvægt" fra tidligere "neutral", samtidig med at kursmålet skrues op til 93 dollar mod før 72 dollar. Det medvirker til at sende Nike-aktien op med 2,3 pct.

Også sodavandskæmpen Pepsico er i fokus, efter at selskabet har opkøbt det israelske selskab Sodastream i en handel på 144 dollar per aktie eller samlet 3,2 mia. dollar.

Der er tale om en præmie på 32 pct. i forhold til den gennemsnitlige børskurs over 30 dage op til købstilbuddet. I forhold til slutkursen fredag er der tale om en præmie på 11 pct.

Administrerende direktør for Pepsi Indra Nooyi peger på, at købet af Sodastream passer lige ind i Pepsis strategi "performance with purpose".

- Pepsi og Sodastream er et inspirerende par. De har bygget en virksomhed, som tilbyder kunderne muligheden for at lave velsmagende drikkevarer, samtidig med at mængden af affald reduceres.

- Det fokus passer godt til vores filosofi om at skabe mere nærende produkter og begrænse vores miljømæssige fodaftryk, siger Indra Nooyi i en meddelelse ifølge Bloomberg News.

Investorerne reagerer på handlen ved at sende aktien i Pepsi op med 0,1 pct.

Før handlen kan gå endeligt igennem, mangler de sidste lovgivningsmæssige godkendelser. Handlen står til at blive afsluttet i 2019.

/ritzau/FINANS